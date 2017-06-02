أبوظبي (الاتحاد)

تشير الموسوعة الحرة ويكيبيديا إلى أن «اللسانية تطرح إشكالية العلاقة بين الدال والمدلول الدلالة في علاقات اعتباطية لم تكتف بالإشارة إلى العلاقة بين الأسماء والمسميات، وبالتالي بين التصور والمفاهيم، وإنما تحاول إشراك الوعي الإبداعي في إثراء هذه العلاقات، خاصة أن صلة النص الإبداعي بمدلوله الخارجي هي نموذج مبسط لعلاقة اللغة بالعالم».

«واللسانية منذ بزوغ فجرها، على يد دي سوسير، وهي تحاول تحليل مكونات اللغة، وتقديم نموذج لتحليل الخطاب وعناصره مثلما نجد في أعمال هاريس وبنفيست، وتشومسكي من تناولات تحليلية لمستويات القول من أصغر وحدة (المفردة)، إلى أكبر وحدة (الخطاب)، وذلك بالاعتماد على إجراءات (اللسانيات الوصفية) بهدف اكتشاف (بنية النص structure of the text)، ومن ثم الاعتماد على دراسة العلاقات التوزيعية بين الجمل من ناحيه، ثم ربط اللغة بسياق الموقف الاجتماعي من ناحيه أخرى، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى دراسة لسانيات النص، أو ما عرف باللسانيات النصية، التي تهتم بنحو النص».

ويمكن تحديد مفهوم اللسانيات النصية كونه الاتجاه الذي يتخذ من النص محوراً للتحليل اللساني، فهو يبدأ من النص وينتهي به، ولهذا الاتجاه مجموعة من المصطلحات يعتمد عليها في أداء ما يوكل إليه من نماذج تحليلية، ويستمد منها الكثير من العلاقات الأسلوبية والنصية ومنها: المصطلح الأول (النص) وهو كائن لغوي يحمل في طياته عناصر صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية تنتظم جميعاً في بنية محكومة بقواعد التركيب. والمصطلح الثاني: (نحو الجملة) ويتخذ هذا المصطلح من الجملة وحدة كبرى للتحليل اللغوي، ويقف عندها كمكون نحوي أساسي في هذا التحليل دون أن يتطرق لما وراء الجملة، أو محددات السياق الذي يحيط بها. والمصطلح الثالث (نحو النص) يتأسس عمل هذا المصطلح علي مصطلح نحو الجملة لأن الأخير أهمل السياق الاجتماعي رغم أهميته الكبرى في الدراسات اللغوية. المصطلح الرابع: الاتساق وهو التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص ما، ويكون الاهتمام فيه منصباً على الوسائل اللغوية التي تربط بين العناصر المكونة للنص). المصدر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا