رمضان في البلدان

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تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017
مصريون يؤدون صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة (رويترز)
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