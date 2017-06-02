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رمضان في البلدان
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تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017

مصريون يؤدون صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة (رويترز)

     
 

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