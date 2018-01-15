دبي (الاتحاد)
وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرة تفاهم مع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا – العالم الإسلامي» تهدف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الإسلامي.
حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وفخامة رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، رئيس مجموعة «روسيا – العالم الإسلامي». ووقع المذكرة عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وفينيامين بوبوف، منسق مجموعة «روسيا – العالم الإسلامي»، بحضور كبار الشخصيات من الهيئتين الحكوميتين.
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وبالإضافة إلى ذلك، سينظم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع مجموعة «روسيا – العالم الإسلامي» عدة معارض تشمل مجالات متنوعة في قطاع صناعات الحلال. وسيعمل الطرفان على إقامة ورشات عمل تعريفية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في جمهورية تتارستان وإمارة دبي، للتعريف بالتوجهات والتطورات الرائدة المتصلة بقطاع الاقتصاد الإسلامي. كما ستفتح مذكرة التفاهم الجديدة أبواباً لتبادل الخبرات الاحترافية والمهنية لأغراض البحث.
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