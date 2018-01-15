دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرة تفاهم مع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا – العالم الإسلامي» تهدف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الإسلامي.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وفخامة رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، رئيس مجموعة «روسيا – العالم الإسلامي». ووقع المذكرة عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وفينيامين بوبوف، منسق مجموعة «روسيا – العالم الإسلامي»، بحضور كبار الشخصيات من الهيئتين الحكوميتين.

وتهدف المذكرة لبحث سبل التعاون بين الطرفين في تعزيز قطاعات الصيرفة والتمويل الإسلامي، وصناعات الحلال. وستستفيد المجموعة من التجربة الناجحة للمركز في تطوير استراتيجية إسلامي متكاملة. كما سيعمل الطرفان على تبادل المعرفة والمعلومات المرتبطة بالصيرفة والتمويل الإسلامي، وقطاع صناعات الحلال من الأغذية والمشروبات، ومجالات الرعاية الصحية والترفيه.

وبالإضافة إلى ذلك، سينظم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع مجموعة «روسيا – العالم الإسلامي» عدة معارض تشمل مجالات متنوعة في قطاع صناعات الحلال. وسيعمل الطرفان على إقامة ورشات عمل تعريفية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في جمهورية تتارستان وإمارة دبي، للتعريف بالتوجهات والتطورات الرائدة المتصلة بقطاع الاقتصاد الإسلامي. كما ستفتح مذكرة التفاهم الجديدة أبواباً لتبادل الخبرات الاحترافية والمهنية لأغراض البحث.