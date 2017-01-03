شواطئ دبي تتزين لاستقبال الجولة الثانية من «الشراعية المحلية 60 قدماً»

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ دبي يوم السبت المقبل إقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية للموسم الرياضي 2016 - 2017. وكان نادي دبي الدولي للرياضات قد اختتم سباقاته البحرية في العام المنقضي بإقامة سباق الجولة الأولى من البطولة، الذي حقق نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة كبيرة من الملاك والنواخذة، حيث وصل عدد السفن إلى 89 محملاً.

وشهدت الجولة الأولى تألقاً لافتاً لمحامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، التي سيطرت على المراكز الأولى بفوز السفينة «غازي 103» بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي بالمركز الأول، ثم السفينة «زلزال 25» بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي بالمركز الثاني، والسفينة «الوصف 87» بقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش بالمركز الثالث.

وأكد محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، أن مجلس إدارة النادي حريص على إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في المحافظة على الموروث الحضاري لدولتنا، وإحياء رياضة الآباء والأجداد، وتجاوباً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، الذي دعا إلى تطوير السباقات والأنشطة، بما يجعل النادي دائماً في المقدمة. وأضاف حارب: روزنامة الموسم الرياضي البحري والتي اعتمدها مجلس إدارة النادي منذ بداية الموسم الرياضي، تسير من نجاح إلى آخر، حيث نفذ القسم الرياضي الكثير من السباقات وانهى برنامج سباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وفي الطريق بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي تصل إلى محطة الختام يوم الجمعة بإقامة أغلى البطولات كأس آل مكتوم، وأيضاً بطولة القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي تبقى منها جولتان وبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً التي يقام سباق الجولة الثانية فيها السبت على أن يكون مسك الختام مع سباق القفال في شهر مايو المقبل. وأوضح في ختام حديثه أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الأسابيع القادمة سيقوم بتنظيم عدد من المنافسات، ومنها 3 جولات من بطولة الإمارات للدراجات المائية وسباق الماراثون، إضافة إلى 3 سباقات من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة، فيما يستعد النادي لاستضافة الكثير من الفعاليات المجتمعية والرياضية. من جانبه، قال هزيم محمد القمزي مشرف السباق، أن التحضيرات تجري على قدم وساق، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الداعمة، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع» والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي للإعلام «قناة دبي الرياضية»، التي تنقل السباق مباشرة على الهواء ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأوضح أن اللجنة المنظمة تراقب كل التفاصيل الخاصة بحالة البحر المتوقعة في الأيام والساعات القادمة، عبر تقارير المركز الوطني للأرصاد والزلازل وعدد من المواقع المتخصصة، مبيناً أن اللجنة المنظمة تحرص دائماً على إقامة السباقات في أحسن الظروف، وإذا ما حدث أي طارئ ستقوم بإخطار جميع النواخذة والملاك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة. وناشد القمزي كل النواخذة والملاك الراغبين في خوض منافسات الجولة الثانية من البطولة، بضرورة الإسراع بالتسجيل قبل موعد إغلاق باب التسجيل مساء الخميس، عبر الحضور إلى مقر النادي في الميناء السياحي أو عن طريق لجنة السباقات بنادي أبوظبي للشراعية واليخوت من أجل تسهيل المهمة على المشاركين من العاصمة وضواحيها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الناديين. وأشار إلى السباق سوف ينطلق يوم السبت المقبل في الواحدة النصف ظهراً، وقررت اللجنة المنظمة أن يكون آخر موعد لوصول السفن المشاركة إلى نقطة التجمع عند الثانية عشرة، استعداداً للتوجه إلى مكان البداية وإطلاق السباق في الموعد المحدد، كما اعتمدت اللجنة المنظمة إجراء الفحص الفني على السفن الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى في السباق، عقب نهاية السباق مباشرة.