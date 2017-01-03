شواطئ دبي تتزين لاستقبال الجولة الثانية من «الشراعية المحلية 60 قدماً»

دبي (الاتحاد)
تشهد شواطئ دبي يوم السبت المقبل إقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية للموسم الرياضي 2016 - 2017. وكان نادي دبي الدولي للرياضات قد اختتم سباقاته البحرية في العام المنقضي بإقامة سباق الجولة الأولى من البطولة، الذي حقق نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة كبيرة من الملاك والنواخذة، حيث وصل عدد السفن إلى 89 محملاً.
وشهدت الجولة الأولى تألقاً لافتاً لمحامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، التي سيطرت على المراكز الأولى بفوز السفينة «غازي 103» بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي بالمركز الأول، ثم السفينة «زلزال 25» بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي بالمركز الثاني، والسفينة «الوصف 87» بقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش بالمركز الثالث.
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وأوضح أن اللجنة المنظمة تراقب كل التفاصيل الخاصة بحالة البحر المتوقعة في الأيام والساعات القادمة، عبر تقارير المركز الوطني للأرصاد والزلازل وعدد من المواقع المتخصصة، مبيناً أن اللجنة المنظمة تحرص دائماً على إقامة السباقات في أحسن الظروف، وإذا ما حدث أي طارئ ستقوم بإخطار جميع النواخذة والملاك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة. وناشد القمزي كل النواخذة والملاك الراغبين في خوض منافسات الجولة الثانية من البطولة، بضرورة الإسراع بالتسجيل قبل موعد إغلاق باب التسجيل مساء الخميس، عبر الحضور إلى مقر النادي في الميناء السياحي أو عن طريق لجنة السباقات بنادي أبوظبي للشراعية واليخوت من أجل تسهيل المهمة على المشاركين من العاصمة وضواحيها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الناديين. وأشار إلى السباق سوف ينطلق يوم السبت المقبل في الواحدة النصف ظهراً، وقررت اللجنة المنظمة أن يكون آخر موعد لوصول السفن المشاركة إلى نقطة التجمع عند الثانية عشرة، استعداداً للتوجه إلى مكان البداية وإطلاق السباق في الموعد المحدد، كما اعتمدت اللجنة المنظمة إجراء الفحص الفني على السفن الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى في السباق، عقب نهاية السباق مباشرة.