سـحر الأرقـام في نهائـي الأحلام!

عمرو عبيد ( القاهرة )

تحمل الأرقام سحراً خاصاً في عالم كرة القدم، سواء ارتبطت بالتاريخ، أو الأرقام القياسية، أو المقارنات المثيرة للجدل بين فرق ولاعبين ومدربين وكل ما يتعلق بالساحرة المستديرة، وتستعرض «الاتحاد» بعض الأرقام الخاصة بنهائيات دوري الأبطال الأوروبي ودلالاتها المهمة.

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أول لقب يبحث عنه العملاق الإيطالي بوفون في نهائي النسخة الحالية، بعدما فشل مرتين في التتويج مع اليوفي في عامي 2003 و 2015 ، وستقام المباراة في مدينة كارديف عاصمة ويلز للمرة الأولى منذ 61 عاماً .

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