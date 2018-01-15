«اقتصادية دبي» تنجز 289 ‬ألف ‬معاملة تسجيل ‬وترخيص في ‬2017

دبي (الاتحاد)
أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد على 289.878 إجراء، إلى جانب إصدار 19,877 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري، حيث يشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
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وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية التي بلغت 24,123 في 2017، استحوذت اللافتات الإعلانية على 35.1% من عدد التصاريح التجارية وهذا يؤكد تنافس الشركات في التسويق لخدماتها ومنتجاتها. ونالت الحملات الترويجية على حصة 23.3% من عدد التصاريح التجارية، تلتها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنسبة 22%، في حين شكلت عروض الصيف الترويجية بنسبة 14.0% من حصة التصاريح التجارية، ومن ثم جاءت تصاريح المعارض التجارية في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.5% خلال 2017.
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