«اقتصادية دبي» تنجز 289 ‬ألف ‬معاملة تسجيل ‬وترخيص في ‬2017

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد على 289.878 ‬إجراء، ‬إلى ‬جانب ‬إصدار ‬19,877 ‬رخصة ‬تجارية ‬جديدة ‬في ‬تلك ‬المدة، ‬وتعكس ‬هذه ‬النتائج ‬الصادرة ‬عن ‬منصة «‬خارطة ‬الأعمال» ‬المنصة ‬الرقمية ‬المعلوماتية ‬لاقتصادية ‬دبي، ‬استمرارية ‬إمارة ‬دبي ‬في ‬استقطاب ‬وجذب ‬الشركات ‬الراغبة ‬في ‬النمو ‬المستدام ‬والتنافس ‬على ‬مستوى ‬مختلف ‬القطاعات ‬الاقتصادية ‬بدبي.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري، حيث يشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 128.965 ‬معاملة، ‬وبلغ ‬عدد ‬الموافقات ‬المبدئية ‬في ‬قطاع ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري ‬26.029 ‬إجراء ‬في ‬2017، ‬في ‬حين ‬بلغت ‬عملية ‬حجز ‬الأسماء ‬التجارية ‬يعادل ‬38.223 ‬معاملة، ‬وعلى ‬صعيد ‬إجراءات ‬التصاريح ‬التجارية ‬فقد ‬بلغت ‬24,123 ‬إجراء، ‬وفي ‬التجديد ‬التلقائي ‬شكلت ‬47.125 ‬معاملة، ‬ومن ‬ثم ‬الرخص ‬الفورية ‬بواقع ‬684 ‬إجراء، ‬ومعاملات ‬التاجر ‬الإلكتروني ‬بنحو ‬616 ‬إجراء.

وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية التي بلغت 24,123 ‬في ‬2017، ‬استحوذت ‬اللافتات ‬الإعلانية ‬على ‬35.1% ‬من ‬عدد ‬التصاريح ‬التجارية ‬وهذا ‬يؤكد ‬تنافس ‬الشركات ‬في ‬التسويق ‬لخدماتها ‬ومنتجاتها. ‬ونالت ‬الحملات ‬الترويجية ‬على ‬حصة ‬23.3% ‬من ‬عدد ‬التصاريح ‬التجارية، ‬تلتها ‬التخفيضات ‬والعروض ‬الخاصة ‬والتصفية ‬بنسبة ‬22%، ‬في ‬حين ‬شكلت ‬عروض ‬الصيف ‬الترويجية ‬بنسبة ‬14.0% ‬من ‬حصة ‬التصاريح ‬التجارية، ‬ومن ‬ثم ‬جاءت ‬تصاريح ‬المعارض ‬التجارية ‬في ‬المرتبة ‬الأخيرة ‬بنسبة ‬2.5% ‬خلال ‬2017.