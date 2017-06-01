طرح تذاكر «مونديال أبوظبي 2017» للبيع

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت أمس مبيعات تذاكر كأس العالم للأندية، التي تقام في ضيافة أبوظبي من 6 إلى 16 ديسمبر 2017، لحاملي بطاقات فيزا، حصرياً عبر الموقع «FIFA.com/‏‏‏‏uae2017»، وينتهي في الساعة الثانية عشرة ظهر 18 يونيو الجاري، وتتيح مبيعات التذاكر المسبقة الفرصة لحجز أولى التذاكر لحضور البطولة ومتابعة الأندية المفضلة في ملعب هزاع بن زايد في العين، وملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وبالنسبة لفئات التذاكر، فإن أسعار الفئة الثالثة لمباريات الدورين الأول والثاني ومباراة تحديد المركز الخامس ونصف النهائي تبلغ 20 درهماً، مقابل 50 درهماً للفئة الثانية، و100 درهم للفئة الأولى، و750 درهماً للدرجة الممتازة «ضيافة الشركات»، وذلك في استاد هزاع بن زايد، على أن تكون الأسعار 40 و100 و250 و1000 على الترتيب للمباراة الأخرى لنصف النهائي في استاد مدينة زايد الرياضية. وبالنسبة إلى النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث في الملعب نفسه، تبلغ الأسعار 80 و150 و350 و1500 على الترتيب.

وقال عارف العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة: «هذا الشهر، يحظى عشاق كرة القدم في الإمارات ومختلف أنحاء العالم بفرصة حجز تذاكرهم لحضور كأس العالم للأندية (أبوظبي 2017).

ومع الإعلان عن الفريق الثالث المتأهل من بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بعد وصول باتشوكا المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، تبدأ صورة البطولة بالاكتمال لتغدو أكثر الفعاليات الكروية العالمية للأندية إثارة هذا العام، وإننا ندعو عشاق الكرة لحضور هذا الحدث الكروي التاريخي، إذ يخوض أبطال القارات منافسات البطولة على أرض أبوظبي التي أصبحت عاصمة عالمية للرياضة».

وصرح كريم بيج، نائب رئيس قسم التسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فيزا»: «يسرنا أن نعلن لحاملي بطاقاتنا من عشاق كرة القدم أننا نمنحهم الفرصة الحصرية ليكونوا أول من يحظى بفرصة شراء تذاكر كأس العالم للأندية القادمة، وتجمع هذه الفعالية أشهر الأندية من مختلف أنحاء العالم، وتحتفي بكرة القدم بشكل متميز، وهي تشكل فرصة رائعة لمشاهدة بعض أهم مباريات كرة القدم».