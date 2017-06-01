9 أساتذة كبار يتنافسون على اللقب

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم بطولة الشارقة الدولية الثانية والعشرون للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في مقره، بمشاركة 9 أساتذة دوليين كبار من بولندا وأرمينيا وأزبكستان ومصر وأوكرانيا وإسبانيا وكوبا والمغرب، وذلك طبقاً للنظام السويسري من تسع جولات بواقع جولتين يومياً.

ورصد النادي جوائز نقدية وكؤوساً تذكارية للفائزين العشرة الأوائل في البطولة، بحيث يحصل البطل على 2000 دولار، والثاني على 1500 دولار، والثالث وحتى العاشر على 1000 دولار.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس النادي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته النادي وأنشطته واللاعبين، وقال: أقيمت بطولتان هامتان خلال هذا العام تحت رعاية سموه وهي بطولة العالم للجائزة الكبرى الشارقة 2017، وبطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج 2017، حيث شارك في الأولى 18 لاعباً من أفضل اللاعبين في العالم وفي الثانية 60 أستاذاً دولياً كبيراً و100 لاعب دولي حاصلين على القاب دولية.

وأضاف: هذه البطولة التي ينظمها النادي منذ 22 عاماً هي إحدى الأنشطة الرئيسية التي يحرص النادي على تنظيمها خلال الشهر الفضيل، ويدعو إليها عدداً من اللاعبين من كل أقطار العالم والذين يحرصون على المشاركة فيها، حيث باتت لها سمعة دولية وتضاف إلى الأنشطة الرمضانية الأخرى التي ينظمها النادي.