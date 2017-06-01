لجنة «الكرة الأميركية» تدشن اجتماعاتها في اتحاد الرجبي

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الإمارات لكرة القدم الأميركية اجتماعها الأول في أحد فنادق مدينة أبوظبي برئاسة محمد سلطان الزعابي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء كافة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كتعريف الأعضاء بعمل اللجنة في الفترة المقبلة، وتوزيع الأدوار على أعضاء اللجان، بحيث تم اختيار أحمد الشيراوي مديراً للتسويق ومحمد الحمادي مديراً للإعلام وعمر الجغيمان مستشاراً فنياً للجنة وداستن مديراً تنفيذياً لدوري الإمارات لكرة القدم الأميركية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد إسناد الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مهمة إدارة نشاط كرة القدم الأميركية في الدولة إلى اتحاد الرجبي، واعتبار الاتحاد هو المخول الوحيد لإدارة نشاط اللعبة على مستوى الدولة، حيث كلف مجلس إدارة الاتحاد عضو المجلس محمد سلطان الزعابي، ليتولى رئاسة لجنة لكرة القدم الأميركية. واستعرض داستن عضو اللجنة، إنجازات السنوات الخمس الماضية لدوري كرة القدم الأميركية المقام في أبوظبي وكيفية إدارته وتطويره، وتم وضع خطة عمل للجنة للموسم المقبل وتم اعتماد أن يقام الدوري هذا العام بالنظام السابق نفسه، حيث ستتم متابعته ومراجعة أهم المراحل به كي ننظر إلى شكل المسابقات في المستقبل، وتتجه اللجنة حالياً لتسويق المنتج الذي تمتلكه وهو دوري الإمارات لكرة القدم الأميركية والبحث عن رعاة يضيفون قيمة لهذا الدوري، كما بحث الأعضاء تطورات اللعبة على المستوى القاري والمحلي، كما ناقشوا الخطة المستقبلية للعبة ودورها في تنمية المجتمع الإماراتي.

وقال محمد سلطان الزعابي:« نشكر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على ثقتها باتحاد الرجبي لإدارة نشاط اللعبة على مستوى الدولة، كما نشكر ثقة رئيس الاتحاد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأعضاء مجلس الإدارة».

وأكد الزعابي أن عمل اللجنة ودورها الأساسي هو إيجاد مظلة رسمية للعبة كرة القدم الأميركية وممارسيها في الدولة، وإعطاء دوري الإمارات لكرة القدم الأميركية الذي يقام منذ 5 سنوات، الصبغة القانونية،وأضاف: «نتمنى في المرحلة المقبلة أيضاً انتشار اللعبة بين أبناء الإمارات وجذبهم لممارستها، حيث إن عدد المواطنين الذين يمارسون اللعبة في الدولة قليل جداً، وأضاف أن هناك ما يقرب 53 جنسية، يمارس أبناؤها اللعبة لدينا على مستوى الصغار والشباب والرجال وحتى الفتيات، ونطمح في المرحلة المقبلة أيضاً التعريف باللعبة والمحافظة على المنتج الذي نملكه وهو الدوري والمسابقات وتسويقها بشكل جيد من أجل جذب أنظار المهتمين والجمهور والإعلام والرعاة».