بن مزينة يقترب من التأهل لربع نهائي «مكتوم بن راشد»



تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017 وليد فاروق (دبي) تقام اليوم 4 مباريات في الجولة الخامسة لبطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات الكرة الرمضانية في نسختها السابعة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم. ويلتقي فريقا ليدر سبورت مع فريق المرحوم خميس بن مزينة على الملعب رقم «1»، والمدفعجة مع برشلونة على الملعب رقم «2»، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى في العاشرة مساء، يعقبهما لقاءا المجموعة الثانية، الذي يجمع الجوكر مع المعروف على الملعب رقم «1»، والفرسان والإعصار على الملعب رقم «2». وبات فريق المرحوم خميس بن مزينة على بعد خطوة واحدة من بلوغ ربع النهائي، بعدما حقق فوزة الثاني على التوالي، وتسجيله لنتيجة عريضة على المدفعجية بـ 10 أهداف نظيفة، في الجولة الثالثة أقيمت مساء أمس الأول. وانفرد فريق المرحوم خميس بن مزينة بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن برشلونة وسبورت فور أوول اللذين تقاسما المركز الثاني، ويتذيل فريقا المدفعجية وبلوجرانا ترتيب المجموعة من دون رصيد. وشهدت الجولة تحقيق فريق برشلونة لانتصاره الأول في البطولة بفوزه على «بلوجرانا» 4-3، ضمن المجموعة الأولى أيضا، وحملت مباريات المجموعة الثانية، عنوان النقاط الأولى لكل من فريقي الإعصار والمعروف، مع اختلاف النتيجة، بعد أن حقق الإعصار فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة، قابلها خطف المعروف نقطة يتيمة بتعادله السلبي مع الفرسان.