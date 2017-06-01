«البحري» يكتسح «البركان» بثمانية أهداف

عماد النمر (الشارقة)

ضرب زلزال البحري بقوة في اليوم الثاني لبطولة «الشارقة الرياضية» الرمضانية، بعدما اكتسح فريق البركان بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في أول ظهور بالبطولة، موجها إنذار شديد اللهجة لبقية المتنافسين، انتهى الشوط الأول بتقدم البحري بأربعة أهداف دون مقابل، سجل أهداف البحري أحمد سيف (هدفين)، وجاسم النعيمي، وعبد الله سالم، وعادل بحري، ومحمد القاروني (هدفين)، محمد البلوشي، بينما سجل هدف البركان الوحيد أنور الركابي.

وفي مباراة ثانية، قلب سبورت فور أوول تأخره بهدف إلى فوز بالأربعة على فري سي آر سفن الوافد الجديد للبطولة، ورغم أن سبورت استقبل هدفا في الدقيقة الأولى عن طريق محمد السيد، إلا أنه نجح في التعديل سريعا بمعرفة سعيد النمر، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة سجل عبد الله الأنصاري الهدف الثاني لفريق سبورت، وفي الشوط الثاني أضاف علي كهنوجي الهدف الثالث لسبورت من ركلة حرة، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل سيف الحمادي الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز سبورت فور أوول بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الثالثة، قدم فريق العالمي عرضاً استعراضياً جيداً، وفاز على فريق لاماجيكا 6/‏‏‏‏3 في مباراة عالية المستوى، سجل أهداف العالمي اللاعب أوميد أوران في الدقيقة الأولى، وأضاف عدنان سلطان الهدف الثاني، وقلص عبد الرحمن علي النتيجة بتسجيل الهدف الأول لفريق لاماجيكا، ومن هجمة مباغتة في الدقيقة الأخيرة سجل أحمد يوسف الهدف الثالث للعالمي، وفي الشوط الثاني سجل محمد عبد الله الهدف الثاني لفريق لاماجيكا، ونجح أوميد أوران من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، ورد لاماجيكا سريعا بتسجيل الهدف الثلاث له عن طريق إبراهيم عيد، وسجل محمد الكندي الهدف الخامس للعالمي، ويختتم أحمد يوسف مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والسادس لفريقه، لتنتي المباراة بفوز العالمي بنتيجة 6 مقابل 3 لفريق لاماجيكا.

وأكد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أن مؤسسة الشارقة للإعلام مؤسسة ناجحة، وتقوم بدور مجتمعي كبير، من أجل إسعاد المشاهدين والمستمعين لبرامجها من خلال أدواتها المختلفة، وتعمل على المشاركة المجتمعية في كل الأنشطة، وتنشر الفعاليات لمتابعيها بشكل يرضي جميع الأذواق تقريبا، وقناة الشارقة الرياضية أقامت البطولة الرمضانية لكرة الصالات العام الماضي وشهدت نجاحاً لافتاً في أول نسخة، وهو ما يعطي الثقة بنجاح النسخة الثانية وظهورها بأفضل مما سبق، وهذا ما لمسناه من انطلاق حفل الافتتاح الباهر الذي جاء مميزاً، إضافة للتنظيم الدقيق لكل الأنشطة في البطولة، وكذلك المستوى الفني للفرق المشاركة، وقد رأينا في الأيام الأولى مستويات عالية تفوق العام الماضي، وبالطبع ينتظر أن تزداد سخونة المنافسات في المباريات المقبلة، وبين أن الأنشطة المصاحبة التي تقدمها اللجنة المنظمة للبطولة، تزيد من متعة التواجد في قلب الحدث، وهو مايجذب الجماهير أكثر للتواجد للاستمتاع بأجواء البطولة عموما، وليس المباريات فقط.

وقال إن مجلس الشارقة الرياضي لا يألو جهدا في دعم كرة قدم الصالات، وجميع الفعاليات الرياضية عموما التي تجمع شباب الوطن، وبما يليق باسم ومكانة الإمارة الباسمة، ونحن سعداء بنجاح بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية في نسختها الثانية.