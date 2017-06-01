3 انتصارات وأول تعادل في «رمضانية حميد بن عمار»

عجمان (الاتحاد)

تصدر الشيزاوي المجموعة الأولى لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية في نسختها الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين محققاً العلامة الكاملة، بينما للخبير للعقارات 3 نقاط في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من الأميري وأدنوك للتوزيع «ب».

وأسفرت نتائج اليوم الرابع للبطولة التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بملاعب الجمعية في منطقة مشيرف، عن 3 انتصارات وأول تعادل في البطولة، حيث فاز الشيزاوي على الخبير للعقارات 5-2، وتعادل أدنوك للتوزيع «ب» والأميري ضمن المجموعة الأولى، وتقام الجولة الأخيرة لهذه المجموعة الأحد المقبل، ويلتقي فيها الأميري والشيزاوي، الخبير للعقارات وأدنوك للتوزيع «ب».

وضمن المجموعة الثانية فاز الحقوق الدولية على دريم تيم 2-0 وبنفيكا على الإتي 3-0، ليتصدر بنفيكا بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، ثم يأتي الحقوق الدولية ودريم تيم ولكل منهما 3 نقاط ثم الإتي من دون رصيد في المركز الرابع للمجموعة، وتخوض الفرق الأربعة الجولة الأخيرة الأحد المقبل، يلتقي الإتي والحقوق الدولية، دريم وبنفيكا.

ويشهد اليوم السادس للبطولة 4 مباريات كالمعتاد ضمن الدور الأول، ابتداءً من العاشرة والنصف مساء، يلتقي في المباراة الأولى آيس أيج وشباب الإمارات، تليها مباراة برشلونة وشباب عجمان ثم حواء فاكتوري وشباب أفريقيا وتختتم المباريات بلقاء أدنوك للتوزيع «أ» والملكي.

ويتصدر قائمة هدافي البطولة أمين فهد إدريس لاعب فريق الشيزاوي برصيد 4 أهداف، ويلاحقه الين دي فاتدامبوبو لاعب فريق شباب أفريقيا برصيد 3 أهداف.

ويشارك في البطولة 32 فريقاً تم توزيعهم على 8 مجموعات، تضم الأولى فرق الشزاوي، أدنوك للتوزيع «ب»، الخبير للعقارات، الأميري، فيما ضمت الثاني فرق الحقوق الدولية، بنفيكا، دريم تيم، الإتي وتضم الثالثة فرق الموعود، مطعم مرسى عجمان، الجوكر، الهلال، والرابعة فرق بزلنك للعقارات، رابطة نادي الوحدات، الفهود، الجسور للرياضة والخامسة أيس أيج، برشلونة، شباب الإمارات، شباب عجمان وضمت السادسة فرق حواء فاكتوري، أدنوك للتوزيع «أ»، شباب أفريقيا، الملكي، والسابعة فرق أكاديمية صقر الرياضية، يوفينتوس، الدفاع المدني، عجمان يونايتد وتضم الثامنة ضمت فرق الريان، الجسور لتجارة مواد البناء، أف 3، التنافس.

يدير مباريات البطولة حكام اتحاد كرة القدم وتم رفع جوائز نسخة هذا العام، فينال البطل 40 ألف درهم والثاني 30 ألفاً والثالث 20 ألفاً والرابع 10 آلاف درهم، كما تم رصد جوائز نقدية وعينية لأفضل اللاعبين وإداري ومدرب والفريق المثالي.