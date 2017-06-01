«طيران الاتحاد» يحلّق بصدارة المجموعة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

حلق فريق «طيران الاتحاد» في صدارة المجموعة الأولى لمنافسات النسخة السادسة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2017 والتي يستضيفها ملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات بنجاح كبير، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، بتغلبه على مركز خدمات المزارعين بنتيجة 6 ـ صفر، مسجلاً أكبر فوز في البطولة حتى الآن، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على المكتب التنفيذي برباعية .

وحقق فريق المكتب التنفيذي أول فوز له في المسابقة على حساب المجلس الأعلى للأمن الوطني ليحجز المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن خدمات المزارعين الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط متساوياً مع المكتب التنفيذي..

في المجموعة الثانية، دانت الصدارة لفريق دائرة القضاء برصيد 4 نقاط عقب فوزه في الجولة الثانية على مكتب الأمين العام الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن مدارس الإمارات الوطنية الذي تربع على المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضا، وحل في المركزين الرابع والخامس فريقا إدارة شؤون المواطنين والمجلس الأعلى للأمن الوطني بدون رصيد .

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظم البطولة وزارة شؤون الرئاسة، وتقام تحت رعاية تسويقية من طيران الاتحاد وشركة قصر الإمارات.