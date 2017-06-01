  • الجمعة 07 رمضان 1438هـ - 02 يونيو 2017م

كأس منصور بن زايد 2017

«طيران الاتحاد» يحلّق بصدارة المجموعة الأولى
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حلق فريق «طيران الاتحاد» في صدارة المجموعة الأولى لمنافسات النسخة السادسة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2017 والتي يستضيفها ملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات بنجاح كبير، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، بتغلبه على مركز خدمات المزارعين بنتيجة 6 ـ صفر، مسجلاً أكبر فوز في البطولة حتى الآن، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على المكتب التنفيذي برباعية .

وحقق فريق المكتب التنفيذي أول فوز له في المسابقة على حساب المجلس الأعلى للأمن الوطني ليحجز المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن خدمات المزارعين الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط متساوياً مع المكتب التنفيذي..

في المجموعة الثانية، دانت الصدارة لفريق دائرة القضاء برصيد 4 نقاط عقب فوزه في الجولة الثانية على مكتب الأمين العام الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن مدارس الإمارات الوطنية الذي تربع على المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضا، وحل في المركزين الرابع والخامس فريقا إدارة شؤون المواطنين والمجلس الأعلى للأمن الوطني بدون رصيد .

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظم البطولة وزارة شؤون الرئاسة، وتقام تحت رعاية تسويقية من طيران الاتحاد وشركة قصر الإمارات.

تسيد طيران الاتحاد المباراة بشكل كامل، وأحرز السداسية كل من فيصل ابو هجلة الذي سجل أول هاتريك في البطولة في الدقائق (10،11،33) وعلي الشبلي (15)، وهشام أبوعشرة (30) و محمد فوده (31). ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 