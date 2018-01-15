«ستيل فاب» يطلق «جائزة الشرق الأوسط للمصنعين»

الشارقة (الاتحاد)
أعلن مركز إكسبو الشارقة عزمه إطلاق «جائزة ستيل فاب - الشرق الأوسط للمصنعين 2019» على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب 2018» الذي ينطلق اليوم الاثنين ويستمر لغاية 18 الجاري.
ويشهد المعرض، انطلاق أعمال «ملتقى المصنعين – ستيل فاب» الذي يتضمن ندوة بعنوان «صناعة 4.0» من شركة «سالفاغنيني الشرق الأوسط»، يليها الإعلان عن إطلاق الجائزة الجديدة، ثم جلسات مشتركة للعصف الذهني.
|
ويشارك في «ستيل فاب 2018» أكثر من ألف علامة تجارية لنخبة من أهم المصنعين والموردين العالميين الذين يمثلون عدداً من أهم الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن من أبرزها إيطاليا وتايوان وتركيا وألمانيا والهند والصين إلى جانب عدد من الشركات الإماراتية.
|
ويهدف الحدث لتلبية احتياجات صناعة الحديد والصلب وما يرتبط بها من صناعات أخرى في المنطقة، حيث يعرض كافة متطلبات صناعة الصلب التي تتضمن مجموعة كاملة من الآلات والأجهزة والمعدات مثل آلات الليزر وقطع البلازما وآلات الضغط واللكم وآلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ومعدات اللحام وغيرها. ويتضمن المعرض عدداً من الندوات التقنية التي تستقبل زوارها من العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الخامسة مساءً يومي 16 و17 يناير.