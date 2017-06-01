أمين الدوبلي (أبوظبي)

نظم اتحاد الملاكمة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بطولة رمضانية يومي 15 و16 رمضان الجاري بمشاركة المراكز والأندية، وفريق يمثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتكون البطولة فرصة لتجهيز منتخب الناشئين للبطولة الآسيوية.

وأكد عبدالله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد «أن باب التسجيل للمشاركة سيغلق الأسبوع المقبل، ولن يسمح لأي لاعب بالمشاركة إلا تحت مظلة نادٍ أو مركز لضمان وجود مدرب له خارج الحلبة.

وقال: نشكر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي على تحمسه لإقامة هذه البطولة التي جاءت في وقتها بالنسبة للاعبين لأنها ستكون فرصة مثالية للاحتكاك القوي، خلال شهر رمضان المبارك، وفترة التوقف للأنشطة المحلية.

وأضاف: «من المنتظر أن يشارك في البطولة الرمضانية كل المنتخبات الوطنية بفئاتها المختلفة، ونعمل على توفير كل عناصر النجاح للحدث على ضوء توجيهات أنس العتيبة رئيس الاتحاد، من حكام ومنظمين وأدوات لوجيستية».

وكشف الزعابي عن اعتذار الاتحاد عن عدم المشاركة في البطولة الخليجية المقرر أن تقام في قطر، وقال: «للأسف تم الاعتذار عنها مرتين، وأصبحت في حكم الملغاة، حيث كان من المقرر أن تقام في يناير، ثم تأجلت إلى مارس، ثم توقف الحديث عنها تماماً، وبالتالي فلن تقام، ولا توجد أي مخاطبات بشأنها».

وأضاف: «المنتخب سيشارك في بطولة آسيا للناشئين، والتي ستقام في الفلبين، وسنستفيد من البطولة الرمضانية في الاحتكاك والإعداد لها، خصوصاً أنها ستقام في أغسطس المقبل، ومن المرجح أن نقيم معسكراً تدريبياً في رأس الخيمة لها، نجرب فيه كل عناصر المنتخب، ليتم انتقاء المتميزين منهم ورفع كفاءتهم لأجل المشاركة في هذه البطولة المهمة، والتي نعول عليها لأننا نملك نخبة من الواعدين».

وتابع: «تقدمنا باعتذار عن عدم المشاركة في بطولة آسيا للشباب التي من المقرر لها أن تقام في تايلاند يوليو المقبل، لأن توقيتها لم يناسب لاعبي منتخبنا، ولا يسمح لهم بإقامة معسكر إعداد قوي لها، حيث إنهم جميعاً في الدراسة إما في الثانوية أو الجامعات ونعلم أن هذه الفترة هي مرحلة التركيز في الدراسة والامتحانات، وبالتالي فلم يكن متاحاً بالنسبة لنا أن نطلب اللاعبين من أولياء أمورهم في هذا التوقيت ونقيم لهم معسكراً في الداخل أو الخارج، وقمنا بمخاطبة الاتحاد الآسيوي بتعديل موعدها في المستقبل، حتى لا تتكرر المشكلة نفسها ، خصوصاً أن الكثير من الدول اعتذرت عن عدم المشاركة فيها للسبب نفسه».

وأوضح: «العمل جارٍ في إعادة الهيكلة الإدارية والتنفيذية في الاتحاد، والتي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الانطلاقة النوعية المرجوة في اللعبة، والتي تقوم على توفير بنية إدارية مؤسسية تدعم البرامج الفنية لتطوير مستوى لاعبينا الأبطال، إضافة إلى تعزيز المداخيل والموارد المالية من خلال التسويق والاستثمار.