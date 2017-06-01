300 لاعب على بساط «الجو جيتسو» في الفجيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

تبدأ مساء اليوم منافسات النسخة الأولى لبطولة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي للجو جيتسو الرمضانية الأولى، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتستضيفها قاعة خليفة للأفراح، وينظمها اتحاد اللعبة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 20 دولة، أبرزها المملكة المتحدة والبرازيل وروسيا وأوكرانيا وجميع فرق وأندية الدولة، إضافة إلى نخبة لاعبي المنتخبات من مختلف الأعمار. وتشمل منافسات البدلة ومن دون البدلة، وتقام مدة يوم واحد، وهي ثاني بطولة دولية كبرى للجو جيتسو تقام في الفجيرة بعد الأولى التي أقيمت يناير العام 2016.

تشمل البطولة منافسات لثلاث فئات وهي الناشئون لأعمار أكبر من 17 سنة والرجال لأعمار أكبر من 18 عاماً وفئة الأساتذة للأعمار أكبر من 30 عاماً، وتشهد منافسات الناشئين بالحزامين الأبيض والأزرق. وبالنسبة للرجال والأساتذة ستشمل المنافسات الأحزمة الأزرق والبني والبنفسجي والأسود.

وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لانطلاقة الحدث الذي يتوقع أن يحظى بحضور جماهيري كبير ومنافسات حامية بسبب انتشار اللعبة بشكل واسع في الفجيرة وما جاورها، إضافة إلى مشاركة لاعبين بارزين في البطولة التي يقود منافساتها طواقم حكام دوليين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية.

بدوره، أكد أحمد حمدان الزيودي نائب رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية والمدير التنفيذي، سعي جهته إلى تنظيم بطولة متكاملة من جميع الجوانب، وخصوصاً في الجانبين التنافسي والتنظيمي، بحيث تظهر بشكل مميز، تزامناً مع البطولات الدولية الكبرى التي نظمتها الفجيرة في مختلف المناسبات، وفقاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس النادي، وتماشياً مع النقلة النوعية الكبيرة التي حققتها الجو جيتسو محلياً وقارياً وعالمياً، بحيث أصبحت في واجهة لرياضة الإمارات في العالم.