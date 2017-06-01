استدعاء 2000 سيارة مستوردة في كوريا الجنوبية

سيؤول (د ب أ)

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أمس أنها أمرت 3 شركات أجنبية لصناعة السيارة وشركة لاستيراد المركبات ذات العجلتين باستدعاء أكثر من 2000 مركبة مستوردة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب في مكوناتها.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات استدعاء سيارات معيبة تصدرها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية لشركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية.

وتعتزم الشركات المعنية استدعاء 15 طرازاً مختلفاً بإجمالي 2014 مركبة.

وتشمل عملية الاستدعاء السيارات «إي 200» و«سي 300» من مرسيدس بنز و«إكس5 إكس درايف 30 دي» من بي.إم.دبليو و«ماكان» الصالون التي تعمل بالبنزين من «بورشه» الألمانية و«دوكاتي مالتي سترادا 1200 إندورو» إيطالية الصنع، والتي تستوردها وتبيعها شركة تجارة الدراجات الكورية الجنوبية «موتو موسا».

وتتراوح العيوب الموجودة في هذه السيارات بين خلل في وحدات نفخ الوسائد الهوائية إلى تآكل أسطوانات أعمدة المراوح وعيوب في أغطية مرشحات الوقود.

وبحسب الوزارة فإنه اعتباراً من اليوم الجمعة يمكن لأصحاب المركبات المستهدفة التوجه إلى مراكز الصيانة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجاناً.