الدولار يستعيد عافيته بعد أطول موجة تراجع في عام

لندن (رويترز)

استعاد الدولار بعض عافيته أمس بعد أطول موجة تراجع في أكثر من عام بدعم من ارتفاع العائد على السندات الأميركية وزيادة التوقعات برفع سعر الفائدة الشهر الجاري.

وارتفع الدولار بأكثر من 0.1% مقابل سلة عملات تستخدم لقياس قوته الأوسع نطاقا في المعاملات الأوروبية المبكرة.

وبحلول الساعة 07.45 بتوقيت جرينتش صعد الدولار 0.1% مقابل اليورو إلى 1.1233 دولار أي ما يقل بنحو 0.3 سنت عن أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، والذي بلغ 1.1268 دولار الأسبوع الماضي. وزادت العملة الأميركية 0.2% مقابل الين إلى 110.92 ين وجرى تداولها مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.2865 دولار.

وكان الدولار الأسترالي أكبر العملات تحركاً في المعاملات الآسيوية وتضرر من مسح خاص أظهر انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين على نحو غير متوقع في مايو.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5% بعد إعلان نتائج المسح لكنه عوض بعض خسائره بعد ذلك ليسجل انخفاضاً نسبته 0.25% إلى 0.7384 دولار أميركي في المعاملات الأوروبية.

وواجه الاسترليني تقلبات هذا الأسبوع مع تباين الإشارات بشأن الانتخابات العامة التي ستجرى الأسبوع المقبل في بريطانيا.

وانخفض الاسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.2871 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى تداول سجله أمس الأول عندما 1.2921 دولار.