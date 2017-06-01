الدولار يستعيد عافيته بعد أطول موجة تراجع في عام

لندن (رويترز)
استعاد الدولار بعض عافيته أمس بعد أطول موجة تراجع في أكثر من عام بدعم من ارتفاع العائد على السندات الأميركية وزيادة التوقعات برفع سعر الفائدة الشهر الجاري.
وارتفع الدولار بأكثر من 0.1% مقابل سلة عملات تستخدم لقياس قوته الأوسع نطاقا في المعاملات الأوروبية المبكرة.
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وكان الدولار الأسترالي أكبر العملات تحركاً في المعاملات الآسيوية وتضرر من مسح خاص أظهر انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين على نحو غير متوقع في مايو.
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وواجه الاسترليني تقلبات هذا الأسبوع مع تباين الإشارات بشأن الانتخابات العامة التي ستجرى الأسبوع المقبل في بريطانيا.
وانخفض الاسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.2871 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى تداول سجله أمس الأول عندما 1.2921 دولار.