الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع

لندن (رويترز)
انخفض الذهب أمس لكنه ظل قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع، والذي بلغه في الجلسة السابقة حيث تضررت الأسعار من توقعات برفع الفائدة الأميركية هذا الشهر، لكن مخاوف جيوسياسية أعطت بعض الدعم للمعدن الأصفر.
وبحلول الساعة 04.21 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1266.08 دولار للأوقية (الأونصة).
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وهبط المعدن الأصفر 0.5% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1265 دولاراً للأوقية.
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وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 813.50 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 821.90 دولار للأوقية أمس الأول.