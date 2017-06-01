الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع

لندن (رويترز)

انخفض الذهب أمس لكنه ظل قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع، والذي بلغه في الجلسة السابقة حيث تضررت الأسعار من توقعات برفع الفائدة الأميركية هذا الشهر، لكن مخاوف جيوسياسية أعطت بعض الدعم للمعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 04.21 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1266.08 دولار للأوقية (الأونصة).

ولامس الذهب أمس الأول 1273.74 دولار للأوقية خلال الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل.

وهبط المعدن الأصفر 0.5% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1265 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 17.27 دولار للأوقية بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين الذي استقر عند 943.50 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 813.50 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 821.90 دولار للأوقية أمس الأول.