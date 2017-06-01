تقلبات الأسواق الناشئة تعزّز تداول العملات في «دبي للذهب»

دبي (الاتحاد)

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام تداول منتجات العملات الأجنبية خلال شهر مايو، مع عودة التقلبات ببطء إلى الأسواق الناشئة، وتقدم بورصة دبي للذهب والسلع 13 زوجاً من العملات حالياً. وقد ساهمت تقلبات السوق المتزايدة في تمكين البورصة من تسجيل أعلى حجم تداول لها خلال العام في شهر مايو، مع أكثر من 1.43 مليون عقد.

وسجلت أحجام التداول في قطاع العملات الأجنبية في بورصة دبي للذهب والسلع، باستثناء الروبية الهندية والدولار الأميركي، نمواً بنسبة 53%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن بين عقود أزواج العملات الآجلة لمجموعة الستة G6، سجلت أحجام تداول عقود الين الياباني نمواً بلغ سبعة أضعاف، بينما شهدت عقود اليورو، والدولار الكندي، والدولار الأسترالي، زيادات كبيرة على أساس سنوي بنسبة 102%، و94%، و64% على التوالي، حيث حقق آخر زوجين من هذه العملات أفضل أداء حتى اليوم.

ومن بين منتجات المعادن الثمينة، حققت عقود ذهب شانغهاي الآجلة التي تم إدراجها مؤخراً حجم تداول لافت، مسجّلةً 2889 عقداً بقيمة 805 ملايين يوان صيني. وكان لمنتج الذهب المقوّم باليوان الصيني تأثير إيجابي على منتجات الذهب الأخرى في بورصة دبي للذهب والسلع، بما في ذلك عقد ذهب دبي الفوري، الذي واصل تسجيل نمو قوي بنسبة 1131%، مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت أحجام تداول عقود الفضة الآجلة نمواً بنسبة 101%، مقارنة مع شهر أبريل 2017.