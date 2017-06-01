مشتريات «القيادية» ترفع مؤشرات الأسـواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت موجة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين أمس، في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية لتغلق مع نهاية جلسات الأسبوع بالمنطقة الخضراء، مدعومة بموجات شراء انتقائي طالت عدداً من الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وسجلت قيمة تعاملات الأسواق المالية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 527 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 475 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6342 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 1.09% عند مستوى 4475 نقطة، حيث تم تداول 130 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون درهم، من خلال إبرام 1511 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهماً، وتراجعت أسعار 9 أسهم، فيما ظلت أسعار 4 أسهم عند الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، نجح مؤشر السوق العام في إغلاق جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.37% عند مستوى 3351 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 345 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 381 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4831 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 27 سهما، وتراجعت أسعار 6 أسهم، فيما ظل سهم واحد على ثبات سعري.

وقال إياد البريقي، مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن تعاملات مستثمري الأسواق شهدت خلال جلسة نهاية الأسبوع تعاملات إيجابية متفائلة بصعود المؤشرات خلال الجلسات المقبلة، مدعومة بأحجام التداول المرتفعة على عدد من الأسهم القيادية التي تشهد في الوقت الراهن عمليات شراء انتقائية.

وأضاف البريقي، إن مستويات سيولة الأسواق تشهد تحسناً تدريجياً مع اتجاه معظم المستثمرين إلى تأسيس قواعد استثمارية جديدة للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية، منوهاً بأن أسعار الأسهم أصبحت عامل جذب فعال في اتخاذ المستثمر قرار الشراء، خصوصاً على الأسهم التي سجلت نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «سوداتيل» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً تداولات بأكثر من 50.9 مليون سهم، بقيمة 26.1 مليون aدرهم، مرتفعاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق، ليغلق عند مستوى 0.53 درهم، فيما جاء سهم «أبوظبي الأول» الأكثر نشاطاً بالقيمة، مسجلاً قيمة تداولات بنحو 31.9 مليون درهم، رابحاً 15 فلساً عن الإغلاق السابق، ليغلق عند مستوى 10.7 درهم.

أما سوق دبي المالي، فقد شهد صعود سهم «سلامة» ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً تعاملات بأكثر من 62.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 27.8 مليون درهم، ليغلق مع نهاية الجلسة، مرتفعاً بنسبة 5.16% عند مستوى 0.448 درهم. فيما جاء سهم «جي إف إتش» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة خلال جلسة تعاملات أمس بسوق دبي المالي، مسجلاً 74.1 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السهم على أكثر من 31.8 مليون سهم، لينهي الجلسة مرتفعاً 3.08% عند مستوى 2.34 درهم، رابحاً 7 فلوس عن الإغلاق السابق.

وتصدر سهم «أمان» قائمة الأسهم الرابحة، محققاً نسبة صعود بلغت 14.89% ليغلق عند مستوى 0.972 درهم، بعدما تعامل مستثمرو السهم على أكثر من 19.1 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون درهم، فيما جاء سهم «داماك» في مقدمة الأسهم الخاسرة خلال جلسة تعاملات أمس، بعدما سجل هبوطاً بنحو 3.01% ليغلق عند مستوى 2.90 درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 9.4 مليون سهم، بقيمة 27.6 مليون درهم.