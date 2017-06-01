أزمة الإمبراطورية... اهتزاز ثقة الناس في الائتمان

حسونة الطيب (أبوظبي)

لم يخل التاريخ من نزاعات مستمرة بين بريطانيا والمستعمرات الأميركية.

ومن المنطقي الحديث عن التحرر الدائم من إساءة استخدام سلطة التاج والغضب ضد القيود التجارية وحب المستعمرين للحقوق والامتيازات المحلية. ومع ذلك نجحت بريطانيا ومستعمراتها، في المحافظة على علاقات متبادلة مفيدة، حيث يقوم أحدهم بزراعة التبغ في فيرجينيا لبيعه لآخر في بريستول أو ليفربول.

أزمة الإمبراطورية أو أزمة ائتمان 1772، هي أزمة مالية اندلعت في وقت السلام، بدأت في لندن لتنتشر في أجزاء أخرى من أوروبا مثل، اسكتلندا وهولندا.

وكان النمو الاقتصادي في تلك الفترة، يعتمد بشدة على استخدام الائتمان الذي يستند إلى حد كبير على ثقة الناس في البنوك. وفي الوقت الذي بدأت تهتز الثقة، تبع ذلك شلل في نظام الائتمان، ليتجمع الناس أمام البنوك مطالبين بسداد الديون نقداً، أو سحب إيداعاتهم.