  • الجمعة 07 رمضان 1438هـ - 02 يونيو 2017م

بريطانيا وأميركا في القرن الثامن عشر

أزمة الإمبراطورية... اهتزاز ثقة الناس في الائتمان
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017

حسونة الطيب (أبوظبي)

لم يخل التاريخ من نزاعات مستمرة بين بريطانيا والمستعمرات الأميركية.

ومن المنطقي الحديث عن التحرر الدائم من إساءة استخدام سلطة التاج والغضب ضد القيود التجارية وحب المستعمرين للحقوق والامتيازات المحلية. ومع ذلك نجحت بريطانيا ومستعمراتها، في المحافظة على علاقات متبادلة مفيدة، حيث يقوم أحدهم بزراعة التبغ في فيرجينيا لبيعه لآخر في بريستول أو ليفربول.

أزمة الإمبراطورية أو أزمة ائتمان 1772، هي أزمة مالية اندلعت في وقت السلام، بدأت في لندن لتنتشر في أجزاء أخرى من أوروبا مثل، اسكتلندا وهولندا.

وكان النمو الاقتصادي في تلك الفترة، يعتمد بشدة على استخدام الائتمان الذي يستند إلى حد كبير على ثقة الناس في البنوك. وفي الوقت الذي بدأت تهتز الثقة، تبع ذلك شلل في نظام الائتمان، ليتجمع الناس أمام البنوك مطالبين بسداد الديون نقداً، أو سحب إيداعاتهم.

ونتيجة لذلك، أعلنت 22 مؤسسة مصرفية إفلاسها أو أوقفت عمليات الدفع للعملاء لتعاني إثر ذلك العديد من المؤسسات من ضائقات مالية. ويرى بعض الخبراء، أن قطاعي التجارة والائتمان العام، لم يشهدا مثل هذه الضربة قبل 50 سنة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 