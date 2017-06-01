«مضياف» تخرّج الدفعة الثانية من طلابها

دبي (الاتحاد)

خرّجت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) دفعة جديدة من منتسبي مبادرة «مضياف»، التي أطلقتها الكلية مطلع العام الجاري بهدف زيادة عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع السياحي في دبي، وذلك يوم الأربعاء 31 مايو 2017 في مركز التدريب الرئيس في مقر الدائرة.

و قام عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة، التابعة لـ«دبي للسياحة» بتسليم المنتسبين شهادات التخرّج.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «في البداية أهنئ الخرّيجين الجدد بهذا الإنجاز، متمنّية للجميع دوام التوفيق والنجاح، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى شركائنا في القطاع السياحي الذين ساهموا في دعم مبادرة«مضياف»، وذلك عبر استضافة المتدرّبين خلال فترة التدريب العملي، إضافة إلى توفير الشواغر والفرص الوظيفية التي تتلاءم مع مهاراتهم التي اكتسبوها».

وأضافت، «نحن مستمرون في تحقيق أهدافنا المتمثّلة في رفد القطاع السياحي بالكفاءات الإماراتية المدرّبة والمؤهّلة ضمن أعلى معايير التدريب والتطوير، بما يمكّننا من تخريج مواطنين ومواطنات ممن يمتلكون مهارات تجعلهم قادرين على تولي زمام الأمور في الوظائف التي يتضمنها القطاع السياحي المتجدّد والحيوي في دبي، كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدد الخرّيجين الذين أتمّوا فترة التدريب بلغ حتى الآن 135 خريجاً، ونحن نعمل من أجل زيادة هذا العدد خلال السنوات المقبلة، مع تركيزنا في الوقت ذاته على الجودة والكفاءة».

وعبّر الخرّيجون عن سعادتهم بإنهاء فترة التدريب، وامتلاكهم المعرفة والمعلومات الضرورية التي تجعلهم قادرين على القيام بالمهام التي يوكلون بها في القطاع السياحي، حيث قالت بثينة الأنصاري (25 عاماً)، والمتخرّجة من جامعة عجمان بتخصّص خدمة اجتماعية: «بغض النظر عن معلوماتي البسيطة عن العمل الفندقي، إلاّ أنّ التدريب ضمن مبادرة مضياف فتح أمامنا آفاقاً واسعةً، وعالماً آخر خاصة بعد أن خضعنا للتدريب العملي في مختلف الإدارات، وتكوّنت لدينا صورة أوضح عن العمليات التشغيلية في المنشآت الفندقية، ممّا جعلنا نفكر جدّياً في خوض تجربة العمل في هذا القطاع المهم، مهما اختلفت الوظائف فيه، وإننا حقاً خير من يمثل دبي أمام زوّارها».