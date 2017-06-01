«الفطيم للسيارات» تطلق برنامجاً تثقيفياً للمواهب الوطنية

دبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية الفطيم للسيارات برنامجاً تثقيفياً للمواهب الوطنية في المجموعة يرتكز على ثقافة بيئة العمل وتحسين الأداء للكادر الوطني والتعريف بالأنظمة الذكية للتعليم والتدريب المتاحة للعاملين فيها .

ضم البرنامج 25 مواطناً ومواطنة من شركات مجموعة الفطيم للسيارات بحضور كل من زهير الحاج المدير التنفيذي للموارد البشرية في الشرق الأوسط في مجموعة الفطيم وعبدالرحمن صقر المدير التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الفطيم للسيارات. وسلّطت الورشة الضوء على منظومة مجموعة الفطيم للسيارات وعلى برنامج الاندماج والسعادة ،إضافة إلى أسلوب تقييم الأداء وطرق تحسين الأداء، مع التركيز على النظم المعلوماتية المتوفرة للعاملين في مجموعة الفطيم للسيارات والتي يتم من خلالها تقديم العديد من برامج التدريب والتطوير عبر التطبيقات والبرامج والمواد التفاعلية الذكية.

كما تضمنت الورشة العديد من الفعاليات والأنشطة والمناقشات التي كان لها دور كبير في إضفاء جو مفعم بالطاقة والحماس للمشاركين.