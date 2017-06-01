«الاقتصاد» تكرم المشاركين في معرض «ابتكار.. فمعيشة أعذب»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت وزارة الاقتصاد مجموعة من المبدعين والمخترعين الذين شاركوا في معرض «ابتكار.. فمعيشةٌ أعذب» الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع «دلما مول» في أبوظبي، ضمن فعاليتها الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2017، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية.

قام بالتكريم كل من الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وفوزي الجابري مدير إدارة المصنفات الفكرية، وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية بالوزارة، بحضور يوسف عيسى الرفاعي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من كوادر وزارة الاقتصاد.

شمل التكريم المشاركين في المعرض من مختلف الجهات الحكومية، ومنها وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والأرشيف الوطني، وأبوظبي للإعلام، والنيابة العامة برأس الخيمة، إضافة إلى المشاركين من القطاع الخاص من أصحاب العلامات التجارية والمؤلفين والمخترعين، الذين أعاروا التجربة جُلَّ اهتمامهم، وقدموا نماذج متفردة من الابتكارات التي شملت مختلف أصناف الملكية الفكرية.

وأكد الدكتور علي الحوسني في كلمته خلال حفل التكريم، أنه يمثل ثمرة للتعاون البناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المعنيين بترك بصمة مؤثرة في مجالات الإبداع والابتكار المتنوعة، وأنه يأتي احتفاء بالطاقات الفذة التي تثبت يوماً بعد يوم أهمية الثروة البشرية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتعبيراً عن دعم الوزارة لما تقدمه الكفاءات الوطنية من جهود إبداعية تعزز الفائدة المرجوة من ثمار الابتكار.

وأضاف أن رأس المال البشري الزاخر بالأفكار الخلاقة والمواهب الإبداعية هو قاطرة التقدم للوصول إلى ما تطلعت إليه رؤية الإمارات 2021 ببناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، بقيادة كفاءات وطنية متسلحة بأرقى الآداب وأفضل العلوم.