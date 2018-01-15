مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تلقت اقتصادية دبي 538 شكوى مرتبطة بضريبة القيمة المضافة من المستهلكين وقامت بمخالفة 30 منشأة تجارية، وذلك منذ يوم الأحد 7 يناير ولغاية السبت 13 يناير.

وأوضح أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي، أن الأسبوع الماضي شهد استدعاء مسؤولين في 99 منشأة أعمال في دبي للتحقق من الشكاوى الواردة بحقهم من قبل المستهلكين وتم طلب مستندات، إضافية من أصحاب تلك المنشآت للحصول على إيضاحات حول ما قاموا به.

ولفت الزعابي، إلى أن فريق عمل إدارة حماية المستهلك يحرص على التحقق من تفاصيل كل شكوى على حدة والتواصل مع المنشآت التجارية المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات المرعية في كل حالة.

وأوضح أن ارتفاع شكاوى المستهلكين بالتزام مع بدء تطبيق ضريبة القيم المضافة يأتي كمؤشر واقعي لارتفاع وعي المستهلك بحقوقه مع التدقيق على تفاصيل مشترياتها وبيانات فواتيره لرصد أي ممارسات غير قانونية.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من شكاوى المستهلكين تتمثل في ارتفاع الأسعار بنسب أكبر من الضريبة، فضلاً عن عدم وضوح الفواتير، إضافة إلى استرجاع كسور الدرهم.

ودعا الزعابي، التجار وأصحاب المنشآت التجارية لعدم التلاعب في الأسعار أو التلاعب في نسبة الضريبة التي تشكل أكثر من 5% في أسعار المنتجات أو الخدمات المشمولة بالضريبة، داعياً المستهلكين للحرص خلال عملية الشراء والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار، لافتاً إلى ضرورة مطالبة المستهلك بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقه لاحقاً. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة.