الإمارات ترسم خريطة جديدة للتنافسية العالمية وتتقدم بثقة نحو الصدارة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة ورؤية واضحة للمستقبل، نحو تبوء المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية، باعتمادها نهجاً محدداً للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها، وتعزيز النمو المستدام والازدهار في المستقبل.

وتجسد القفزات المتتالية في تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية وانضمامها أمس الأول، إلى قائمة أفضل 10 دول في العالم في التنافسية، فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.

ونجحت دولة الإمارات خلال سنوات وجيزة في ترسيخ موقعها في قلب خريطة التنافسية العالمية بتبوئها مراكز الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة في إصدار تقارير التنافسية، حيث توجت هذه المكانة أمس الأول بالوثب 5 درجات لتصعد إلى المرتبة العاشرة عالمياً، في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي توقع أن تشهد السنوات المقبلة تحولات كبيرة في خريطة القدرات التنافسية للدول.

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