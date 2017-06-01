النفط يصعد بعد انخفاض كبير في المخزونات الأميركية

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، متعافية من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات للقطاع انخفاضاً كبيراً في مخزونات الخام الأميركية، ما يوحي بأن أكبر سوق للنفط في العالم قد تتحسن بأسرع من المتوقع.

وبحلول الساعة 09.40 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا إلى 51.16 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأميركي الخفيف 40 سنتا أيضا إلى 48.72 دولار للبرميل.

وانخفض كل من الخامين بنحو ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الأول، بعد أنباء عن أن زيادة في إمدادات النفط الليبي ساهمت في تعزيز إنتاج أوبك الشهري من الخام في مايو، وهي أول زيادة شهرية منذ مطلع هذا العام.

غير أن بيانات المخزونات الأميركية التي أعلنها معهد البترول الأميركي في وقت متأخر أمس الأول ساعدت السوق على تعويض هذه الخسائر. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 8.7 مليون برميل إلى 513.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل فقط.

إلى ذلك، قال مصدران مطلعان إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قد تعيد طرح فكرة تعميق تخفيض الإنتاج في الاجتماع المقبل إذا ظلت مخزونات الخام مرتفعة.