غادة عادل: «عفريتة» حققت حلمي بالوقوف أمام «الزعيم»

محمد قناوي (القاهرة)

حققت الفنانة غادة عادل حلمها بالوقوف أمام النجم الكبير عادل إمام، بعد أن طلبها لتشاركه بطولة مسلسله الرمضاني «عفاريت عدلي علام»، الذي يعرض خلال الشهر الكريم، وأكدت غادة أن مشاركتها في عمل يقوم ببطولته نجم الكوميديا الأول خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، وأنها تعلمت منه الكثير.

وقالت «وقوفي أمام الزعيم في عمل درامي كان حلما من أحلام حياتي، وكنت أسعد بإشادات الفنان الكبير عندما كنت أقدم عملا جيدا»، مشيرة إلى أن التعامل مع الزعيم خطوة مهمة في حياتها، كانت في انتظارها منذ فترة. وأضافت «ألعب شخصية عفريتة تقتحم حياة «عدلي علام» الذي يجسده الفنان عادل إمام، وسعيدة جدًا به، وأعتبره نقلة مهمة في تاريخي الفني لأسباب عدة في مقدمتها، أن الشخصية جيدة والمسلسل له محتوى ثري ويشارك فيه ألمع النجوم». وأوضحت «خلال عملي مع الزعيم اكتسبت الكثير، فهو فنان ملتزم يحضَّر كثيراً للمشهد ويستعد له قبل وقت كافٍ، فضلاً عن أنه ملتزم بالمواعيد ويبذل مجهوداً كبيراً من أجل خروج المشهد بأفضل صورة، وأثناء التصوير أصيب بنزلة برد قوية ولكنه تحامل على نفسه لاستكمال التصوير».

وأشارت غادة عادل إلى أنها لم تكن تنوي المشاركة في أي عمل رمضاني هذا العام، وقالت «كنت مشغولة بالاستعداد لمسلسل «كاميليا» الذي يحتاج لتحضير كبير، ولكن عندما قدم لي مسلسل «عفاريت عدلي علام» اعتبرت أن ظهوري فيه إضافة لمشواري ولتجربتي، حيث أقدم شخصية عفريتة تحاول الوصول لمن تحب بكل طاقتها وهي شخصية جديدة على الدراما».

ونفت ما تردد بشأن حذف مشاهد من الشخصية التي تؤديها، وقالت «أؤدي الدور الذي تعاقدت عليه من دون حذف أو إضافة، وأحب الإشارة إلى أن الكاتب يوسف معاطي صاغ العمل بشكل رائع وأنا على ثقة من أنه سيحقق نجاحاً كبيراً».

وعن مسلسلها «كاميليا»، قالت «هو سيرة ذاتية عن شخصية الفنانة الراحلة كاميليا التي ارتبطت بقصة حب مع الفنان رشدي أباظة، وتأجل العمل أكثر من مرة لأنه يحتاج إلى تحضيرات كبيرة، ولا أنكر تخوفي من فكرة تقديم سيرة ذاتية لكنني متحمسة، وأعمل على مذاكرة الشخصية جيدا، إضافة إلى كوني حريصة على معرفة كل تفاصيلها».

أما بخصوص موعد تصوير المسلسل، فأكدت أنه سيتحدد بعد شهر رمضان، حيث تكون قد أنهيت كل ارتباطاتها الفنية.

عن السينما، قالت غادة عادل، إنها انتهت من تصوير فيلم «هروب اضطراري» مع الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه في عيد الفطر المبارك، وقالت «أنا متفائلة بالعمل مع السقا، خاصة أن الفيلم يعد التعاون الثاني معه بعد فيلم «ابن القنصل»، الذي شارك في بطولته الراحل خالد صالح»، مشيرة إلى أن العمل يمثل لها عودة قوية للسينما، حيث إن العمل ينتمي لأعمال التشويق. وعن تجربتها في تقديم البرامج، أوضحت أنها تجربة ممتعة خاصة، مع تجاوب المشاهدين مع البرنامج، مشيرة إلى أنها قبلت تقديم برنامج «تعشرب شاي» من أجل معرفة ماذا يحدث في كواليس الإعلام؟ حيث وجدت أن الأمر مجهد.