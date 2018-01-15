المرّي تفتتح معرض الشرق الأوسط للوحات الإعلانية

دبي (الاتحاد)

افتتحت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، صباح أمس معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2018.

ويستضيف المعرض أكثر من 300 جهة عارضة إقليمية ودولية من 35 بلداً حول العالم لاستكشاف الفرص المتاحة في المنطقة، والاستثمار في هذا القطاع البالغة قيمته 129 مليار درهم إماراتي.

وقامت منى المرّي بجولة في المعرض، رافقها خلالها عبدالرحمن فلكناز، رئيس مجلس إدارة شركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس»، الجهة المنظمة للمعرض، وشملت الجولة عدداً من أجنحة الدول المشاركة أطلعت خلالها على جانب من المنتجات والحلول المتطورة التي تقدمها كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وأكدت أهمية قطاع الطباعة والإعلان لمواكبته حركة التنمية ضمن مختلف قطاعات الدولة، علاوة على النمو المطرد لهذا النشاط المرتبط بكل القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تمثل فيه دبي البوابة المثالية للشركات العالمية العاملة في هذا المجال إلى أسواق المنطقة.

ويقدم معرض «الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2018»، منتجات وحلولاً تتجاوز قيمتها 250 مليون درهم إمارتي.

ويقام المعرض خلال الفترة بين 14 - 16 يناير 2018 في القاعات 4 و5 و6 و7 و8 من مركز دبي التجاري العالمي.

ومن العلامات التجارية الرائدة التي تعرض حلولها في المعرض: «كانون الشرق الأوسط»، و«إبسون»، و«كوبترا جرافيك»، و«ساين تريد»، و«ماسون لايت»، و«فليكس أوروبا»، و«جاكيز»، و«أوكي يوروب»، و«ويل كير إنفوتيك»، و«بلو راين»، و«الإمارات للكومبيوتر»، وغيرها من العلامات التجارية التي ستكشف النقاب عن بعض من أحدث ابتكاراتها خلال المعرض.