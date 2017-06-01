ماجدة محيي الدين (القاهرة)

ارتبطت بعض أصناف الطعام بأحداث ومناسبات تاريخية، ولعل «المقلوبة» أحد أشهى الأطباق الفلسطينية، حيث تروى حولها قصص وأكثرها تداولاً هو أنها اكتسبت شهرة يوم فتح مدينة القدس على يد القائد صلاح الدين الأيوبي فقام أهل المدينة بإعداد الطعام للقائد وجنوده، وسأل أهل القدس عن اسم تلك الأكلة التي وصفها «بالأكلة المقلوبة»، حيث لاحظ قلب الصواني، حيث يتم تقديمها أمام الضيوف، ومنذ ذلك اليوم أصبح اسمها «المقلوبة» ويتم إعدادها من الأرز واللحم أو الدجاج، وبعض الخضراوات، وغالباً الباذنجان أو القرنبيط أو البطاطا.

ويعتبر «المسخن» أحد الأطباق المهمة، ويتكون من خبز «الطابون» المسقى بزيت الزيتون، ثم توضع فوقه قطع الدجاج المسلوق والمتبل مع البصل والسماق والفلفل والزعفران وحبوب الصنوبر.

ومن الأطباق التقليدية على المائدة الفلسطينية «المجدرة»، وهي طبق شعبي مميز يتكون من العدس والبرغل المسلوق وزيت الزيتون، ويعتبر البصل المقلي عنصراً أساسياً في تلك الوجبة، وتتميز بإضافة كمية من التوابل والبهارات تجعل لها رائحة شهية.

«والمفتول» من الأكلات الفلسطينية القديمة، ويكاد يماثل «الكسكسي» المعروف في شمال أفريقيا، حيث يتم إعداده من دقيق القمح، ويكون على هيئة حبيبات كروية صغيرة جداً، ويتم طهوه على البخار، ولكن «المفتول» الفلسطيني يحمر بزيت الزيتون، وتضاف إليه التوابل والبهارات والكمون والبصل الناعم، وعادة يقدم معه الخضراوات المطهو مع اللحم، مثل يخنة الكوسة بالحمص ويخنة البطاطا.

ومن أنواع المعجنات الشائعة خاصة في رمضان «الشيشبرك»، وهو عبارة عن قطع صغيرة من العجين المصنوع من دقيق القمح ومحشو باللحم المفروم والبصل والبقدونس والبهارات، ويتم طهوه في نوع من اللبن الكثيف.

وتتمتع الحلوى الرمضانية في المطبخ الفلسطيني بشهرة واسعة، فقد أصبحت الكنافة النابلسية واحدة من الأصناف ذات الشهرة الواسعة في عديد من الدول العربية، وهي عبارة عن نوع من الكنافة المصنعة من دقيق القمح تصبغ بلون برتقالي ويتوسطها طبقة من الجبن غير المالح وتطهى في الفرن، ويضاف إليها العسل وتزين بالفستق.

أما «الكلاج»، فهو من الحلوى التقليدية تعتمد على رقائق من عجينة يتم حشوها بالجبن غير المالح والجوز والقرفة الناعمة والسكر وتطهى في الفرن، ثم تسقى بالعسل، وتعتبر «صينية الحلبة» من الحلوى الشعبية القديمة وتصنع من دقيق السميد والدقيق الأبيض وحبوب الحلبة المنقوعة ومقدار من الزبد أو السمن ثم تطهى في الفرن وتسقى بالعسل.