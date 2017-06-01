الشيف رائد زيتون يدمج المأكولات بالحلويات

نسرين درزي (أبوظبي)

تحدث الشيف رائد زيتون، من فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، عن شغفه خلال شهر رمضان بالخروج عن التقليد في تحضير الموائد. وذكر أنه من المفيد التفكير بابتكارات جديداً تفتح شهية الصائم بدءاً من اسم الطبق. وهو يسعى إلى دمج المأكولات الساخنة بفكرة الحلويات من خلال تحضيرها بالطريقة نفسها، مستعيناً بعجينة البقلاوة أو «زنود الست» أو «الشعيبيات».

وأشار إلى أن اتباع الأساليب العصرية في الطهي تزين قائمة الطعام، سواء في الفنادق أو البيوت. وعند الولائم الكبيرة أو على موائد الإفطار توجد هذه الأصناف مناسبات لطيفة لتبادل الأحاديث حول طعمها وشكلها في آن. ونصح سيدات البيوت بعدم التردد في تحضير الوجبات غير المألوفة لأن خوض التجربة أمر مطلوب، والمحاولة لا تضر إن لم تنجح النتيجة من المرة الأولى.

مبرومة كبة بالفستق

المكونات: