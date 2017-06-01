فضل شهر رمضان المبارك

الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وشرح صدورنا للإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – وعلى آله وأصحابه أجمعين... وبعد،،

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (قال اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ‏‭ ‬آدَمَ‭ ‬لَهُ، ‬إِلا ‬الصِّيَامَ‭ ‬فَإِنَّهُ ‬لِي ‬وَأَنَا‭ ‬أَجْزِي ‬بهِ، ‬وَالصِّيَامُ ‬جُنَّةٌ، ‬وإِذَا ‬كَانَ ‬يَوْمُ ‬صَوْمِ ‬أَحَدِكُمْ ‬فَلا‭ ‬يَرْفُثْ ‬وَلا ‬يَصْخَبْ، ‬فَإِنْ ‬سَابَّهُ ‬أَحَدٌ ‬أَوْ ‬قَاتَلَهُ ‬فَلْيَقُلْ ‬إِنِّي ‬امْرُؤٌ ‬صَائِمٌ، ‬وَالَّذِي ‬نَفْسُ‭ ‬مُحَمَّدٍ ‬بيَدِهِ ‬لَخُلُوفُ ‬فَمِ ‬الصَّائِمِ ‬أَطْيَبُ ‬عِنْدَ ‬اللَّهِ ‬مِنْ ‬رِيحِ‭ ‬الْمِسْكِ، ‬لِلصَّائِمِ ‬فَرْحَتَانِ‭ ‬يَفْرَحُهُمَا، ‬إِذَا ‬أَفْطَرَ ‬فَرِحَ، ‬وَإِذَا ‬لَقِيَ ‬رَبَّهُ ‬فَرِحَ ‬بصَوْمِهِ)(‬أخرجه البخاري)‬. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شئتم.

يتفيأ المسلمون في هذه الأيام ظلال شهر رمضان المبارك، شهر التسابيح والتراويح، شهر الصيام والقيام، حيث يُطِلّ علينا بخيراته وبركاته، فقد افترض الله علينا صيام نهاره، وَسَنَّ لنا النبي – صلى الله عليه وسلم- قيام ليله وحثنا على اغتنام الأوقات والأعمال الصالحة فيه، ابتغاء مرضاة الله عز وجل ورغبة في جنته والنجاة من ناره، لذلك يجب على المسلمين الاستعداد لاستقبال هذا الضيف الكريم، وأَنْ يُشَمِّرُوا عن ساعد الجدّ، وَيُوَطِّدوا العزم على صيام أيامه وقيام لياليه.

لقد استقبل رسولنا– صلى الله عليه وسلم – شهر رمضان المبارك قائلاً-: (أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْر بَرَكَةٍ، يغْشَاكُم اللهُ فِيهِ، فَيُنْزِلُ الرَّحْمَة، وَيَحُطُّ الخَطَايَا، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعاءَ، يَنْظُرُ اللهُ إِلى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلائِكَتَهُ، فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ الشَّقِيّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَة اللهِ) (أخرجه الطبراني)، وهكذا استقبل الرسول الكريم هذا الشهر المبارك ليلفت الأنظار إلى جانب البركات والمنح والرحمات التي يسبغها الله -سبحانه وتعالى- على عباده المؤمنين، لينهضوا إلى طاعته سبحانه وتعالى، قريرة أعينهم، طيبة نفوسهم، فمرحباً بك يا شهر الخيرات والبركات، شهر الذكر والقرآن، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ومن المعلوم أن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أعانه الله عليه، نتزود من معينه الفياض، وروحانيته السامية، ودروسه القيمة، وعطائه المتجدد، بزادٍ من الإيمان واليقين والإخلاص، حيث تُفَتّح أبواب الجنة، وتُغَلّق أبواب النار، كما جاء في الحديث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ) (أخرجه مسلم)، ومن الجدير بالذكر أن للصائمين باباً من أبواب الجنة كما جاء في الحديث الشريف، أن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ) (أخرجه البخاري).