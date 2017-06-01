ميزان الإنسانية

مفهوم الإنسانية قد يعتبره البعض بديلاً عن الدين كما في مذاهب الأنسنة، وقد يقصد به معاني راقية عند البعض الآخر، إلا أننا نتحدث عن الإنسانية من وجه ارتباطها بالدين والتدين. وتعتبر سورة «الرحمن» بحق هي المعيار والميزان في توصيف عميق لمفهوم الإنسانية.

يقول سبحانه وتعالى: «الرَّحْمَنُ»، وهو اسمٌ يتعلق بذات الله عزّ وجل، ويتفرع عنه جميع معاني الرحمة التي تتصل بالبشر، والتي يختص تعالى بها ثمانية متتابعة:

«عَلَّمَ الْقُرْآنَ» أي الدين هنا، «خَلَقَ الْإِنْسَانَ»: أي الإنسانية، «عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»: أي التدين، فقدّمَ ذكر الإنسان متصلاً بخلقه له على ذكر «علَّمهُ البيان»، بمعنى أنّ ما يظهر من الإنسان من مفهومه للتدين، من صلتهِ بالخلق، من ارتباطه بخلق الله له وتعليمه القرآن، قائمٌ على معنى كونه إنسانًا.

«الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ»، إذ كل العلوم التجريبية تقوم على الحساب، والكون في حالٍ من الحركة القائمة على قوانين ثابتة «بحسبان»، يستكشفها الإنسان ويتعرف عليها.

وَ«النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ»، لأن مجمع الكون: نجم في الأعلى يلقي بضوئه إلى الأسفل، حيث يوجد الإنسان، وشجر في الأسفل يصعد إلى الأعلى، وهما يلتقيان – ككل ما في السموات والأرض – على صفة السجود.