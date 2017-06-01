محال الخياطة.. بشائر البهجة للصغار والكبار

أحمد السعداوي (أبوظبي)

خلال شهر رمضان المبارك يكثر الإقبال على محال الخياطة، لتفصيل الكنادير للآباء والأبناء وحتى الإحفاء، ابتهاجاً بقدوم الشهر الكريم، واستعداداً لعيد الفطر السعيد، حيث تزدحم محال الخياطة بشكل لافت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان ما يجعل الكثيرون يتوجهون إلى تلك المحال في الأيام الأولى من الشهر الفضيل وأحياناً قبل ذلك، تجنباً لهذا الازدحام، وفي الوقت ذاته لاقتناص لحظات من البهجة والفرح بأجواء العيد الذي يفصلنا عنه أيام ليست بالكثيرة.

ومن أحد محال الخياطة بمنطقة الخالدية يقول، محسن خنجي، مدير المحل، إن الإقبال على تفصيل الكنادير يسبق رمضان بحوالي شهر أو أكثر، لأن أغلب الزبائن يعلمون مدى الزحام خلال الشهر الكريم، كما أن منهم من يفصل كنادير جديدة يقضي بها شهر رمضان الذي تكثر فيها الحركة إلى المساجد، وكذلك إلى بيوت الأهل والأصدقاء عبر الدعوات العائلية على موائد الإفطار.

ضغط العمل

ويلفت إلى أن وقت تفصيل الكندورة قد يصل إلى 3 أسابيع في مثل هذه الأيام، نظرا لكثرة الطلبات، موضحاً أن أكثر أنواع الأقمشة المنتشرة بين الزبائن هي الياباني والإسباني والإيطالي، السويسري، غير أن الإقبال لافت على الياباني لرخص سعره قياساً إلى الأنواع الأخرى التي يطلبها زبائن معينون، لأنها أكثر راحة في الملبس من الياباني، غير أن الكل يشترك في الإقبال على اللون الأبيض بنسبة 90 في المائة تقريبا، ثم اللون الحلييبي.