«مستودع الخير» يفتح أبوابه للأسر المتعففة في رمضان

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

حركة دؤوبة، وعمل جماعي بروح واحدة، الكل متحمس لفعل الخير وزيارة الأسر المتعففة لإمدادها بسلة رمضان وملابس وأحذية وأجهزة كهربائية، وجوه مستبشرة تعمل بحب على حمل وترتيب الصناديق الكثيرة بالحافلات التي حملت عبارات جميلة، لينطلق المتطوعون ساعات قبل الإفطار إلى العديد من الأحياء السكنية في أبوظبي يطرقون أبواب بعض الأسر ويسلمونهم هذه المؤن التي أدخلت السعادة على قلوب هؤلاء.

«الاتحاد» كانت حاضرة بمقر تكاتف وشهدت تحميل تبرعات «مستودع الخير» التي تحمل شعار «غايتنا إسعادكم» وتوزيعها على الحافلات، ورافقت المتطوعين في رحلة ميدانية إلى بعض الأحياء وزيارة الأسر المتعففة لتسليمهم هذه التبرعات، حيث استفادت 6 أسر في المرحلة الأولى على أنه سيستمر توزيع التبرعات على باقي الأسر المتعففة في مختلف مناطق الدولة طوال شهر رمضان.

وتدخل مبادرة «حافلة رمضان» التي تستند إلى تجميع التبرعات كالملابس والوجبات من الجهات الحكومية في الدولة، وتوزيعها على العائلات المحتاجة، ضمن مشروع تكاتف الرمضاني أحد أبرز مبادرات برنامج «تكاتف» للتطوع الاجتماعي، وذلك ضمن الحملة الرمضانية العاشرة التي تطلقها مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية في مجال النفع الاجتماعي والرائدة في مجال تنمية وتمكين الشباب، ضمن فعاليات وأنشطة برنامج تكاتف التطوعي، ويضمّ المشروع في دورته الجديدة أكثر من عشر حملات وأنشطة مختلفة تمّ تصميمها بهدف نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية، من خلال العمل التطوعي لدى الشباب وإدماجهم في المجتمع، كما اشتملت المبادرة «مشروع الرواد» الهادف إلى مد يد العون والمساعدة للأسر المحدودة الدخل والمتعففة في أنحاء الدولة كافة.

وأسهم في توزيع تبرعات «مستودع الخير» 25 متطوعاً توزعوا على مجموعات وحملوا سلل التبرعات على الحافلات وانطلقوا الساعة السادسة قبل الإفطار وتوجهوا إلى جميع نواحي أبوظبي لتقديم هذه المؤن إلى 6 أسر متعففة تمت زيارتهم قبل رمضان بالتنسيق مع الجهات المختصة، واشتملت هذه التبرعات على ملابس وأحذية ومؤن رمضان وأجهزة كهربائية.