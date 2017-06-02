«مستودع الخير» يفتح أبوابه للأسر المتعففة في رمضان

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
حركة دؤوبة، وعمل جماعي بروح واحدة، الكل متحمس لفعل الخير وزيارة الأسر المتعففة لإمدادها بسلة رمضان وملابس وأحذية وأجهزة كهربائية، وجوه مستبشرة تعمل بحب على حمل وترتيب الصناديق الكثيرة بالحافلات التي حملت عبارات جميلة، لينطلق المتطوعون ساعات قبل الإفطار إلى العديد من الأحياء السكنية في أبوظبي يطرقون أبواب بعض الأسر ويسلمونهم هذه المؤن التي أدخلت السعادة على قلوب هؤلاء.
«الاتحاد» كانت حاضرة بمقر تكاتف وشهدت تحميل تبرعات «مستودع الخير» التي تحمل شعار «غايتنا إسعادكم» وتوزيعها على الحافلات، ورافقت المتطوعين في رحلة ميدانية إلى بعض الأحياء وزيارة الأسر المتعففة لتسليمهم هذه التبرعات، حيث استفادت 6 أسر في المرحلة الأولى على أنه سيستمر توزيع التبرعات على باقي الأسر المتعففة في مختلف مناطق الدولة طوال شهر رمضان.
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وأسهم في توزيع تبرعات «مستودع الخير» 25 متطوعاً توزعوا على مجموعات وحملوا سلل التبرعات على الحافلات وانطلقوا الساعة السادسة قبل الإفطار وتوجهوا إلى جميع نواحي أبوظبي لتقديم هذه المؤن إلى 6 أسر متعففة تمت زيارتهم قبل رمضان بالتنسيق مع الجهات المختصة، واشتملت هذه التبرعات على ملابس وأحذية ومؤن رمضان وأجهزة كهربائية.
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