رفض ‬بناء ‬مسجد ‬يكلف ‬بلدة ‬أميركية ‬3.25 ‬مليون ‬دولار

(الاتحاد ‬نت)

بعد ‬ماراثون ‬قضائي ‬تواصل ‬على ‬مدار ‬39 ‬جلسة ‬استماع، ‬حصل ‬المسلمون ‬المقيمون ‬في ‬بلدة ‬صغيرة ‬تابعة ‬لولاية ‬نيوجيرزي ‬الأميركية ‬على ‬حق ‬بناء ‬مسجدٍ ‬حاولت ‬السلطات ‬المحلية ‬في ‬البلدة ‬عرقلة ‬مشروع ‬تشييده ‬لعدة ‬سنوات.

ولكن ‬هذه ‬السلطات ‬ستضطر ‬الآن ‬بموجب ‬تسوية ‬قضائية ‬لدفع ‬3.25 ‬مليون ‬دولار ‬في ‬صورة ‬تعويضات ‬ورسومٍ، ‬من ‬بينها ‬مليون ‬ونصف ‬المليون ‬دولار ‬ستخصص ‬لتعويض ‬القائمين ‬على ‬المشروع.

وفي ‬إطار ‬هذه ‬التسوية ‬التي ‬جرى ‬التوصل ‬إليها ‬بعد ‬نزاعٍ ‬استمر ‬أربع ‬سنواتٍ ‬كاملة، ‬سيتسنى ‬لمسلمي ‬بلدة ‬«برناردس ‬تاونشيب»‬ التابعة ‬لمقاطعة ‬سومرست ‬في ‬نيوجيرزي ‬الشروع ‬في ‬تشييد ‬المسجد، ‬الذي ‬اشتروا ‬الأرض ‬المخصصة ‬له ‬منذ ‬عام ‬2011 ‬على ‬مساحة ‬أربعة ‬أفدنة ‬وفي ‬منطقة ‬يُسمح ‬فيها ‬ببناء ‬دور ‬العبادة.

غير ‬أن ‬السلطات ‬في ‬البلدة ‬- ‬ذات ‬الغالبية ‬البيضاء ‬والتي ‬يقطنها ‬نحو ‬26 ‬ألف ‬نسمة ‬- ‬غيّرت ‬في ‬عام ‬2013 ‬اشتراطات ‬البناء ‬لتطلب ‬أن ‬تكون ‬مساحة ‬الأرض ‬المخصصة ‬لهذا ‬المشروع ‬6 ‬أفدنة ‬على ‬الأقل، ‬بدعوى ‬أن ‬المساجد ‬تحتاج ‬إلى ‬تخصيص ‬مساحاتٍ ‬أكبر ‬لانتظار ‬السيارات ‬مُقارنة ‬بالكنائس ‬والمعابد ‬اليهودية.