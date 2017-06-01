رفض ‬بناء ‬مسجد ‬يكلف ‬بلدة ‬أميركية ‬3.25 ‬مليون ‬دولار

بعد ماراثون قضائي تواصل على مدار 39 جلسة استماع، حصل المسلمون المقيمون في بلدة صغيرة تابعة لولاية نيوجيرزي الأميركية على حق بناء مسجدٍ حاولت السلطات المحلية في البلدة عرقلة مشروع تشييده لعدة سنوات.
ولكن هذه السلطات ستضطر الآن بموجب تسوية قضائية لدفع 3.25 مليون دولار في صورة تعويضات ورسومٍ، من بينها مليون ونصف المليون دولار ستخصص لتعويض القائمين على المشروع.
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غير أن السلطات في البلدة - ذات الغالبية البيضاء والتي يقطنها نحو 26 ألف نسمة - غيّرت في عام 2013 اشتراطات البناء لتطلب أن تكون مساحة الأرض المخصصة لهذا المشروع 6 أفدنة على الأقل، بدعوى أن المساجد تحتاج إلى تخصيص مساحاتٍ أكبر لانتظار السيارات مُقارنة بالكنائس والمعابد اليهودية.
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