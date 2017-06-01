محمد بن زايد يستقبل الوحدة بطل كأس رئيس الدولة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي مساء أمس بقصر البطين فريق نادي الوحدة لكرة القدم، الحائز على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2016 - 2017.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع اللاعبين والجهازين الإداري والفني لنادي الوحدة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والتطور والخير والبركة والأمن والأمان وعلى شعب الإمارات بالعزة والرخاء والرقي والنماء. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللاعبين والجهازين الإداري والفني لفريق نادي الوحدة على تحقيق هذه البطولة الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق في البطولات القادمة، وأعرب سموه عن أمله في أن تنعكس نتائج المسابقات الرياضية المحلية على أداء الفرق الوطنية في المسابقات الإقليمية والعالمية.

من جانبهم أعرب اللاعبون عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للرياضة في الدولة، التي كان لها الدور الكبير في تطور وتقدم كل الألعاب، ومن ضمنها رياضة كرة القدم من أجل السعي، دائماً لرفع راية الإمارات في مختلف البطولات والمسابقات الرياضية وتحقيق الإنجازات المشرفة.

أبوظبي (الاتحاد)