محمد بن زايد: الإعلام المسؤول أداة أســــــــاسية في مواجهة التطرف والإرهاب

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، رؤساء ومديري وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة، حيث تبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعتبر أن الإعلام شريك أساسي في عملية التنمية الشاملة، ولذلك فهي تقدم له الدعم الكامل لكي يؤدي دوره، إلى جانب المؤسسات الأخرى، في تعزيز قيم التسامح والحوار والوسطية والاعتدال في المجتمع.

وأوضح سموه أن الإعلام المسؤول، والمدرك لدوره ورسالته، يمثل أداة أساسية من أدوات مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، في ظل الانتشار الكبير لوسائل الإعلام الرقمية، وتأثيرها الكبير في أفكار وتوجهات الناس.

وأضاف سموه: «إن الإعلام ليس مجرد مهنة ولكنه رسالة سامية، والكلمة أمانة كبرى، ومثلما يمكن أن تكون هذه الكلمة لبنة صالحة في بناء التقدم والحضارة والسلام إذا ما تم وضعها في موضعها الصحيح، فإنها يمكن أن تكون معولاً للهدم».