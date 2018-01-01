مصر: قتيلان باعتداء على محل كحول والاعدام والمؤبد لمهاجمي سفارة النيجر

القاهرة (وكالات)

قتل قبطيان ليل الأحد الاثنين خلال هجوم مسلح على محل لبيع الكحول بمحافظة الجيزة بالقرب من القاهرة، بحسب مصدر أمني وقضائي.وقال المصدر إن «المتهم كان يستقل توك توك (دراجة نارية بثلاث عجلات تستخدم للأجرة) وتوقف أمام المحل وأطلق الرصاص وهرب». وتابع «القتيلان كانا صديقين لصاحب المحل».ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع في العمرانية غرب القاهرة.ويحتفل الأقباط بعيد الميلاد وسط وجود أمني مكثف من أجل حماية المنشآت والمرافق والكنائس بعد هجمات إرهابية استهدفت المسيحيين.

وقتل 9 أشخاص في هجوم تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي واستهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة الجمعة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ 13 آخرين. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن «المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن وجود تنظيم «داعش» في قلب القاهرة، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة بالقوة».

واعترف المتهمون أيضا بأنهم يبايعون تنظيم «داعش». وقالوا إنهم «أنشأوا خلية للقيام بأعمال تخريبية ورصدوا سيارات نقل الأموال والقوات الموجودة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة».

وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس حصيلة عملها في مجال مكافحة الإرهاب خلال عام 2017، مؤكدة تراجع الهجمات بشكل ملحوظ عن 2016. وقالت إن الفترة من يناير ونوفمبر عام 2017، شهدت قوع نحو 332 هجوماً إرهابياً مقارنة بـ 807 هجمات عام 2016. وقالت إنه في 2017 قبض على 200 إرهابي من تنظيم الإخوان الإرهابي وأجنحته المسلحة.