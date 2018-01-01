مصر: قتيلان باعتداء على محل كحول والاعدام والمؤبد لمهاجمي سفارة النيجر

القاهرة (وكالات)
قتل قبطيان ليل الأحد الاثنين خلال هجوم مسلح على محل لبيع الكحول بمحافظة الجيزة بالقرب من القاهرة، بحسب مصدر أمني وقضائي.وقال المصدر إن «المتهم كان يستقل توك توك (دراجة نارية بثلاث عجلات تستخدم للأجرة) وتوقف أمام المحل وأطلق الرصاص وهرب». وتابع «القتيلان كانا صديقين لصاحب المحل».ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع في العمرانية غرب القاهرة.ويحتفل الأقباط بعيد الميلاد وسط وجود أمني مكثف من أجل حماية المنشآت والمرافق والكنائس بعد هجمات إرهابية استهدفت المسيحيين.
وقتل 9 أشخاص في هجوم تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي واستهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة الجمعة.
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واعترف المتهمون أيضا بأنهم يبايعون تنظيم «داعش». وقالوا إنهم «أنشأوا خلية للقيام بأعمال تخريبية ورصدوا سيارات نقل الأموال والقوات الموجودة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة».
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