4 مصنفين يشعلون الصراع على لقب «أبوظبي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف عن انضمام قائمة جديدة من اللاعبين الأوروبيين إلى المنافسة على كأس «الصقر المجنح» في البطولة التي تقام نسختها الـ12 على ملعب نادي أبوظبي للجولف خلال الفترة من 19 - 22 يناير 2017، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتضم القائمة الجديدة كلاً من اللاعب البريطاني ماثيو فيتزباتريك «22 عاماً» والمصنف ضمن أفضل 4 لاعبين أوروبيين، إلى جانب الثلاثي وتيرل هاتون، ورافا كابريرا بيلو، اللذان كانا ضمن المراكز العشرة الأولى في الموسم السابق لـ«السباق إلى دبي»، إضافة إلى كريس وود الذي جاء في المركز الحادي عشر ضمن منافسات الموسم الماضي لهذه البطولة، والتي أسهمت في فوزه ببطولة «بي جي إيه» برعاية «بي أم دبليو» في مايو الماضي.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى المنافسة في أبوظبي مع أشهر اللاعبين العالميين وأبرزهم، ريكي فاولر حامل اللقب للموسم الماضي، وداستن جونسون، وروري ماكلروي، وهنري ستنسون، وداني ويليت، وتوماس بيترز، وتوماس بيورن، ومارتن كايمر الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات.

واستطاع اللاعبان البريطانيان فيتزباتريك وهاتون إحراز المركزين السادس والرابع على الترتيب ضمن بطولة «السباق إلى دبي» وبذلك استطاعا بلوغ «مرحلة النضج» كلاعبي جولف خلال موسم 2016، بالإضافة إلى فوز فيتزباتريك بأول «كأس رايدر» في ملعب نادي هيزلتاين الوطني للجولف خلال شهر سبتمبر الماضي. ويتبوأ فيتزباتريك المركز الـ30 عالمياً وفق تصنيف «المجلس الدولي للتصنيف الدولي للجولف»، ومن المؤكد أنه سيسعى إلى تحقيق إنجازات متميزة خلال الموسم الجديد، وهو يتطلع نحو هذه المنطقة بحثاً عن تحقيق المزيد من التألق والإنجازات. وفي هذا الإطار، قال فيتزباتريك: «أتطلع قدماً إلى المنافسة في أبوظبي مرة أخرى، فقد كان الفوز بنهاية موسم بطولة الجولة الأوروبية على أرض الإمارات في نوفمبر الماضي من أفضل المحطات خلال مسيرتي الرياضية حتى الآن، وأتمنى أن أتمكن من متابعة هذا النجاح خلال موسم 2017». وأضاف: «تحظى بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف» بشهرة واسعة بين اللاعبين، ومن الرائع حقاً أن تتاح لي الفرصة للمنافسة ضد داستن جونسون وريكي فاولر في إحدى أهم البطولات في الجولة الأوروبية».