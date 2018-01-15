23.3 مليون اشتراك في خدمات قطاع الاتصـالات بالدولة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تجاوز عدد العملاء في خدمات قطاع الاتصالات بالدولة «متحرك - ثابت - إنترنت» نحو 23.361 مليون مشترك بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بعدد اشتراكات بلغت 23.487 مليون مشترك في بداية العام الماضي، بتراجع بلغ 126 ألف مشترك خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2017، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن شهر نوفمبر من 2017، أن مشتركي الهاتف المتحرك سجلوا 19.691 مليون مشترك بنهاية نوفمبر الماضي، في مقابل عدد عملاء بلغ 19.905 مليون مشترك في بداية العام الماضي، ليتجاوز عدد الاشتراكات التي تم إلغاؤها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ال 214 ألف اشتراك.

ومع نهاية شهر نوفمبر 2017، بلغ عدد عملاء الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق نحو 16.434 مليون مشترك، مقابل عدد اشتراكات بلغت في بداية العام نحو 16.762 مليون مشترك، بتراجع سجل 33.1 ألف مشترك منذ بداية العام وحتي نهاية شهر نوفمبر الماضي.

أما عملاء الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة، فقد سجلوا مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 3.257 مليون مشترك، مقارنة بعدد عملاء 3.143 مليون مشترك في بداية العام الماضي، لتشهد إحصائيات عملاء المتحرك بنظام الفاتورة ارتفاعاً بنحو 114 آلاف مشترك خلال الـ11 شهر الأولى من العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن معدل انتشار الهاتف المتحرك بالدولة خلال نفس الفترة قد شهد تراجعاً ليصل إلى 224.7 اشتراك لكل 100 نسمة من السكان، مقابل معدل انتشار بلغ في بداية العام 2017 نحو 229.8 اشتراك لكل 100 نسمة من السكان.

أما خدمات الهاتف الثابت، فقد شهدت ارتفاعاً في عدد المشتركين بنحو 37 ألف اشتراك منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر، ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت إلى نحو 2.322 مليون مشترك، مقارنة بعدد عملاء سجل 2.285 مليون مشترك في بداية العام 2017، ليصل معدل انتشار الهاتف الثابت إلى 26.5 اشتراك لكل 100 نسمة من السكان، مقابل معدل انتشار بلغت 26.4 اشتراك لكل 100 نسمة من السكان في بداية العام الماضي.

وبخصوص البيانات الإحصائية المتعلقة بخدمات الإنترنت، فقد أشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن عدد مشتركي الإنترنت بالدولة سجلوا بنهاية نوفمبر الماضي نحو 1.348 مليون مشترك، مقابل عدد عملاء بلغ 1.297 مليون مشترك في بداية العام 2017، بارتفاع في عدد المشتركين بلغ 51 ألف مشترك خلال ال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، ليسجل معدل انتشار الإنترنت بالدولة 148 اشتراكا لكل 100 نسمة من السكان.