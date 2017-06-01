محمد بن راشد يطلق «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني»

دبي (الاتحاد)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني، تعزيزاً لمكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن، وبما يسهم في تأكيد ريادة دولة الإمارات وحرصها على ترسيخ أسس منظومة الأمن وضمان الأمان للمجتمع بكافة أفراده ومؤسساته، وبما يواكب متطلبات العصر الرقمي، ويؤكد القدرة على مواجهة تحدياته.

وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً بشهادة التقارير الدولية، في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لاستكمال كافة الركائز التي تكفل أمن وسلامة المجتمع، بما في ذلك الأمن المعلوماتي الذي بات يمثل مطلباً مُلحاً في وقتنا الحالي الذي أضحى فيه العالم أكثر ترابطاً إلكترونياً مع الانتشار الكبير للتقنيات الذكية، والتي باتت تمثل ركيزة مهمة من ركائز العمل في مختلف الميادين والتخصصات، ما يوجب الاستعداد وبقوة لكل ما تحمله التكنولوجيا من تحديات، إلى جانب ما توفره من فرص. وقال سموه: «اختارت دولة الإمارات ومنذ قيامها طريق التميز والإبداع لتسلكه في سبيل تحقيق رفعة شعبها وازدهار مستقبله، عن طريق مبادرات ومشاريع تعين عن تحقيق نقلات نوعية في حياة أهلها، وتقدم نموذجاً يحتذى في التطوير المستمر من أجل غد أفضل للجميع. واليوم نطلق خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني لنضيف إنجازاً جديداً إلى سلسلة الإنجازات الحكومية لنثبت للعالم أن التحديات مهما كان حجمها لم تثننا يوماً عن استكمال مسيرة التميز، ولن نسمح لها أبداً أن تعرقل مساعينا لبلوغ أعلى درجاته».

وأكد سموه أهمية توحيد جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد من أجل توفير فضاء إلكتروني آمن والتعاون في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر دول العالم أمناً في الفضاء الإلكتروني، وتسخير التكنولوجيا لصنع واقع جديد وحياة حافلة بالفرص، ونموذج يحتذى في التنمية والأمن الإلكتروني على مستوى العالم. حضر إطلاق خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني، سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء طلال بالهول الفلاسي، وعدد من القيادات الحكومية في دبي.

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