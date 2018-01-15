60 شركة في «آنلوك» لتقنية «البلوك تشين» بدبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات ملتقى «آنلوك» حول تقنية البلوك تشين ومستقبل الاقتصاد التشاركي في دبي، أمس، وتستمر يومين في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي. ويشارك في الحدث أكثر من 60 شركة ناشئة في البلوك تشين من أكثر من 39 بلداً، إلى جانب نخبة تتضمن أكثر من 40 من المتحدثين الخبراء في هذا المجال، وأكثر من 500 مشارك. وقالت الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية، في كلمتها الافتتاحية خلال الملتقى «عبر دعم مثل هذه الفعاليات نهدف إلى إثراء الحوار العالمي حول هذه التقنية وجعل دبي منطلقاً لوضع معايير تبني تطبيقات المستقبل منذ اليوم».

وشهدت الجلسة الأولى لملتقى «آنلوك» مناقشة تقنية البلوك تشين بمناسبة مرور 9 سنوات على بداية هذه التقنية، بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين، بينهم، أوليفر بوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة «بوسمان للاستشارات»، وجيمس واليس، نائب رئيس «بلوك تشين آي. بي. أم»؛ والدكتور عبد الله قبلان، استشاري تقنية البلوك تشين بحكومة مالطا، حيث عقدت مناقشات حول نوعية المنصات السائدة وأشكال البلوك تشين الأكثر أهميةً من غيرها والتي سيكون لها الأولوية إلى جانب تطور مستقبل البلوك تشين.

أما الجلسة الثانية للملتقى، فقد تضمنت مناقشات معمّقة حول الطريقة المثلى لاستخدام هذه التقنية ومقومات نجاحها، بمشاركة زينة القيسي، رئيس التكنولوجيا الناشئة والشراكات العالمية، في مكتب دبي الذكية، وأندريا تينيانو، مدير شركة «جلوبال ديلاوير» والمدير المؤسس لمبادرة «ديلاوير بلوك تشين»، وفنسنت وانغ، الرئيس التنفيذي للابتكار في «وانكزيانغ هولدينغز»، الصين، وغيرهم، تمت مناقشة أمثلة على التطبيقات العملية لمشاريع تنفيذ السلسلة الموثوقة ونقاط الاختلاف بين تلك المشاريع وبين عمليات التنفيذ التقليدية. كما قاموا بتقديم مجموعة من المعلومات الأساسية والنصائح لكل الجهات الراغبة باعتماد وتنفيذ تقنية البلوك تشين في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، قدّم هون سيلفيو شيمبري، أمين سرّ مجلس النواب للخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والابتكار، في مكتب رئيس الوزراء في مالطا، نبذة عن الإنجازات التي حققتها مالطا حتى الآن في تطبيق تقنية البلوك تشين ومستقبل الاقتصاد التشاركي. كما ألقى جيسون كوبر، خبير الأمن والمتخصص في مجال البلوك تشين من شركة داركماتر، كلمةً حول أهمية استخدام تقنية البلوك تشين في تبسيط وتيسير الخدمات الحكومية وخدمات المدن بشكل آمن.

وشهدت جلسات بعد الظهر مسارين، الأول حول تقنية البلوك تشين وقطاع المرافق والخدمات العامة. واستعرض محمود أبو فدا، المتخصص في استراتيجيات الابتكار والمستقبل لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، خطط الهيئة المستقبلية لاعتماد تقنية البلوك تشين، في تحديد محطات شحن السيارات الكهربائية وشحنها ودفع رسومها، كما شارك في الجلسة شركات بارزة في هذا المجال. وخلال الجلسة النقاشية بعنوان «دبي الحاضنة المستقبلية للشركات الناشئة في مجال البلوك تشين»، تناول المتحدثون وأبرزهم سام لي، الرئيس التنفيذي، لبلوك شين غلوبال، الآليات المطلوبة لتتمكن دبي من استقطاب الشركات المبدعة الناشئة، وما تحتاجه لتهيئة البيئة الحاضنة لها.