ترامب يرجئ قراره بشأن اتفاقية المناخ وترجيحات بالانسحاب

عواصم (وكالات)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أنه سيعلن عن قراره الخاص بانسحاب محتمل من اتفاقية باريس لحماية المناخ، في غضون بضعة أيام، بينما أكدت عدة وسائل إعلام أن ترامب قرر الانسحاب فعلاً من اتفاق باريس المناخي. فيما أكد مسؤول أوروبي رفيع المستوى أن الاتحاد الأوروبي والصين سيدعمان اتفاق باريس حول المناخ أيا كان قرار ترامب.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر أمس، « سأعلن قراري في الأيام المقبلة». وكانت عدة وسائل اعلام أميركية ذكرت في وقت سابق أن ترامب قرر سحب بلاده من اتفاقية باريس حول المناخ.وأشار موقع «أكسيوس» السياسي خصوصا إلى مصدرين لم يذكرهما على اطلاع بقرار الرئيس، إلا أن البيت الأبيض لم يؤكد الخبر بعد.

كما أوردت «سي بي إس» و»أيه بي سي» و»بوليتيكو» أن البيت الأبيض سيعلن الانسحاب من الاتفاقية بعد تسوية التفاصيل.

من جهته أكد مسؤول أوروبي رفيع المستوى أمس، أن الاتحاد الأوروبي والصين سيدعمان اتفاق باريس حول المناخ أيا كان قرار ترامب. وأوضح «سننشر تصريحا مشتركا حول التغير المناخي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي والصين، أنهما سيطبقان الاتفاق».