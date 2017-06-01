الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حي السفارات في كابول

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، الانفجار الإرهابي الذي وقع في الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل 90 شخصا وإصابة 400 آخرين، مؤكدة أن مبنى سفارتها في كابول أصيب دون وقوع أضرار بشرية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في بيان أن الانفجار تسبب في بعض الأضرار المادية في مبنى سفارة الدولة في كابول، وقد اطمأنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة الدبلوماسيين والعاملين في السفارة كافة. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية أفغانستان الإسلامية والوقوف إلى جانبها من أجل القضاء على عناصر الإجرام والإرهاب والتي تستهدف أرواح الأبرياء.

كما شددت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، مؤكدة أنها تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مع وزارة الخارجية الأفغانية تداعيات هذا الهجوم الإرهابي.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدات على «تويتر» «تعازينا الصادقة للشعب الأفغاني ولأهالي ضحايا التفجير الإرهابي في كابل، ونحمد رب العالمين ونشكره على سلامة أبناء الإمارات من هذا اليوم الدموي». وأضاف «تستمر الإمارات في سعيها الخيِّر نحو دعم الشعب الأفغاني برغم المخاطر، والتفجير الإرهابي اليوم هدفه هزيمة إرادة الأفغان لصالح الإرهاب والفوضى». وتابع قائلا «تحية تقدير وإجلال لأبناء الإمارات في أفغانستان واليمن وفي كل موقع يخدمون منه الوطن، هنيئا لنا الانتماء الصافي وشعلة البذل والعطاء الخالدة».