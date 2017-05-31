مستوطنون يقتحمون «الأقصى» ويعتدون على الممتلكات

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك صباح أمس احتفالاً بما يسمى عيد «الأسابيع» وسط استنفار كبير وبحماية أمنية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات كبيرة من قوات الاحتلال قد انتشرت في البلدة القديمة ومحيطها في القدس المحتلة، منذ أمس الأول، لتسهيل توجه المستوطنين إلى منطقة حائط البراق بمناسبة حلول ما يسمى «عيد البواكير (الأسابيع)» أو «عيد نزول التوراة» اليهودي الذي صادف امس.

وقالت شرطة الاحتلال «إنها تستعد بقوات معززة للتعامل مع مجمل أحداث العيد التي تحل في موازاة شهر رمضان، بهدف السماح بحرية العبادة لجميع الديانات والطوائف في المدينة بأمن وسلام».

وأضافت شرطة الاحتلال أنها ستمنع مرور المستوطنين المتوجهين إلى حائط البراق من باب العامود «بهدف الحفاظ على أمن «الجمهور» ومنع ازدحام وتوزيع حركة السير في البلدة القديمة»، كذلك ستمنع من الخروج من حائط البراق عبر طريق الواد.