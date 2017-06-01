استشهاد 4 عسكريين وضبط متفجرات بالسويس وسيناء

القاهرة (وكالات)

استشهد ثلاثة ضباط مصريين وجندي في انفجار في الصحراء الغربية أمس بعد اشتباكات مع مسلحين، وقال الجيش إن غارات جوية استهدفت «إرهابيين» تم رصدهم في الصحراء الغربية وتم تدمير عربتين.

وأضاف أنه عندما قامت القوات البرية بتمشيط المنطقة انفجر حزام ناسف أثناء قيام تلك القوات بالتعامل مع بعض المضبوطات التي خلفها المسلحون، ما أدى إلى مقتل ثلاثة ضباط وجندي.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة البويطي شرق موقع الهجوم الذي تعرض له الأقباط أثناء توجههم إلى دير، ما دفع القوات المصرية إلى شن غارات جوية على «معسكرات» الإرهابيين في ليبيا.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القوات المسلحة أن قوات الجيش الثاني الميداني تمكنت من ضبط 15 شخصا من المشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية ، فضلاً عن اكتشاف وتدمير عدد 7 عشش و4 دراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ العمليات الإرهابية .