الكويت: الإعدام لـ 7 متهمين باغتصاب معاق عقلياً

الكويت (أ ف ب)

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أمس حكما بالإعدام بحق 7 أشخاص أدينوا باختطاف واغتصاب فتى يبلغ من العمر 13 عاما، ويعاني من اضطرابات عقلية. وقال المحامي إبراهيم البطحاني إن عملية الاختطاف وقعت في سبتمبر من العام الماضي حين اختطف المتهمون السبعة الفتى وقاموا باغتصابه.

وأضاف أن المتهمين قاموا أيضاً بتصوير عمليات الاغتصاب بالهاتف النقال، وهددوا الصبي بنشر التسجيلات المصورة إذا قرر فضح أمرهم. وتراوح إعمار المحكوم عليهم بين 18 و33 عاما وهم أربعة كويتيين، ويمني، وعراقي، وشخص من البدون. ووصف المحامي الحكم بأنه «تاريخي وجريء»، لافتا إلى أن محكمة الاستئناف رفضت حكما بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، أصدرته محكمة درجة أولى في أبريل الماضي. وسيصدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز.