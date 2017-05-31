نائب لبناني: النقاش حول قانون الانتخابات لم يصل إلى الأبواب المغلقة

بيروت (د ب أ)

أكد النائب اللبناني قاسم هاشم أنّ التباين واختلاف وجهات النظر في تفاصيل النقاش الدائر حول قانون الانتخابات لم يصل إلى الأبواب المغلقة، بل هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى المزيد من البحث، للوصول إلى خواتيم.

وقال قاسم، لإذاعة «صوت لبنان» امس، إنّ رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري كما الأطراف الأخرى نقل بعض المقاعد من منطقة إلى أخرى جاء بشكل واضح ومبدئي وحرصاً على ما تبقّى من الصيغة الوطنية والشراكة بإنتاج المجلس النيابي.

وأعرب عن أمله في عدم الوصول إلى الفراغ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور بحاجة إلى إجابات، منها كيفيّة احتساب الأصوات ووفق أي إطار.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد الثلاثاء أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية وذلك بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة في لبنان.

ولم تتمكن القوى السياسية اللبنانية حتى الآن من الاتفاق على قانون انتخابي جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية، لكن توجد مؤشرات لإمكانية حصول توافق على قانون انتخابات نسبي على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة.

وتنشط اللقاءات بين الفرقاء السياسيين في محاولة للتوصل إلى قانون انتخابي جديد، قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 19 يونيو المقبل.